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Эксперт рассказал, как правильно носить маски во время дождя 

Мира Маркина 18 часов назад
Россиянам объяснили, как носить маску в дождь
Фото: РИА Новости
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно носить медицинские маски во время дождя.
По словам Жемчугова, в дождливую погоду необходимо взять с собой запасную маску:
«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами».
При этом, как подчеркнул эксперт, иногда в дождливую погоду маску можно и вовсе снять.
Кроме того, Жемчугов обратил внимание на то, что намокшую одноразовую маску не нужно сушить, — ее следует сразу же выкинуть. Что касается самодельных масок из медицинской марли, их необходимо проглаживать утюгом с паром — это гораздо эффективнее, чем стирка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жителей Подмосковья обяжут носить маски.
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