Россиянам объяснили, как носить маску в дождь

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно носить медицинские маски во время дождя.

По словам Жемчугова, в дождливую погоду необходимо взять с собой запасную маску:

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами».

При этом, как подчеркнул эксперт, иногда в дождливую погоду маску можно и вовсе снять.

Кроме того, Жемчугов обратил внимание на то, что намокшую одноразовую маску не нужно сушить, — ее следует сразу же выкинуть. Что касается самодельных масок из медицинской марли, их необходимо проглаживать утюгом с паром — это гораздо эффективнее, чем стирка.