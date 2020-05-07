Названы главные ошибки при ношении маски 

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Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в некоторых регионах страны людей обязали носить маски. Как правильно использовать защитные изделия, напомнил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев

Специалист отметил, что хорошая маска должна закрывать подбородок и нос, плотно прилегая к лицу.

Оптимально, если изделие имеет алюминиевую полоску-перемычку, которая выполняет роль зажима для носа и не дает воздуху проникать сверху.

Врач предостерег от того, чтобы для дополнительной защиты обрабатывать маску антисептиком или эфирными маслами. Это чревато получением ожогов слизистой.

Эффективнее и безопаснее будет заложить в нос противовирусную мазь перед тем, как надеть маску.

Также необходимо правильно снимать маску, отметил Владимир Зайцев.

«Момент снятия очень важен. Следует аккуратно стягивать ее за крепления-резиночки. Причем предварительно руки надо обработать санитайзером. Или, вернувшись с улицы, сначала помойте руки, а потом осторожно стяните маску, положите ее в целлофановый пакет, завяжите его и отправьте в мусорное ведро»,

— посоветовал врач.