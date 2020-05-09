Комаровский рассказал о помощи иммунитету при COVID-19

Он написал об этом пост на своей странице в Instagram.

Доктор выложил вопрос одного из своих подписчиков. Автор вопроса поинтересовался, что нужно делать, чтобы не развилась пневмония, если все же заболеешь COVID-19? Также подписчик спросил, какие меры предпринять, чтобы уменьшить риск поражения легких в случае заражения.

В ответ Комаровский заявил, что от коронавирусной пневмонии лекарства нет. Однако, по его словам, иммунитет может справиться, если ему помочь. Так, врач посоветовал тепло одеваться, пить теплую жидкость в большом количестве, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность воздуха.

Также Комаровский рассказал, в чем отличие вирусной пневмонии от других.

«Вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — это совершенно разные вещи. Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками», — написал он.

Доктор добавил, что при вирусной пневмонии вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. «То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких», — пояснил Комаровский. Он заключил, что самый худший вариант — вирусно-бактериальная пневмония.

Ранее Комаровский назвал единственный способ, позволяющий укрепить иммунитет. По его утверждению, для этого необходимо выполнять ряд условий: заниматься спортом, не употреблять вредную пищу, сократить количество сахара, следить за весом и оберегать себя от стрессов.