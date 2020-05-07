Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Не стоит волноваться из-за каждого чиха!», — медсестра призвала россиян не поднимать панику 

Мира Маркина 12 часов назад
Операционная медсестра Анастасия Климова из Нижнего Новгорода, которая в данный момент лечит пациентов с COVID-19, призвала россиян не поддаваться панике и беречь медицинских работников. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В середине апреля в своем Instagram Климова сообщила о том, что ее отправляют на работу в стационар, поскольку в нем не хватает медиков для борьбы с COVID-19 (пунктуация и орфография автора сохранены — прим.ред):
"Пишу и слёзы наворачиваются… вспоминаю последний рабочий день в операционной и слова хирурга: «Насть, ты же любишь рисковать и у тебя это получается, получается оправданный риск» Он так по-доброму посмотрел на меня".
Спустя 10 дней медсестра опубликовала пост, в котором высказала свое негодование. Девушка рассказала о пациентах, которые без серьезных симптомов приезжают в больницу, подвергая опасности и себя, и медиков:
"В 3 ночи приезжает пациент и жалуется на температуру 37,6’. У меня только один вопрос к таким людям: Вы что, не можете справится с этим сами или подождать до утра?
Не, ну Вы серьезно? Мы сделали рентген— легкие чистые, взяли мазок на covid, перемерили ещё раз температуру, давление, сатурацию. Отправили домой и пациент остался не доволен.
И таких пациентов было 4 за ночь!".
@ananaastya
По мнению Климовой, граждане начинают паниковать из-за того, что регулярно смотрят телевизор и узнают о не самых оптимистичных новостях:
"Почему эти люди поднимают панику? Скорее всего потому что пересмотрели телевизор, из которого не умолкая круглые сутки твердят что коронавирус опасен.
Открою вам секрет— помимо коронавируса у нас есть ещё куча разных заболеваний!".
В завершение поста девушка призвала россиян не поддаваться панике, но при этом сохранять бдительность:
"Не стоит драматизировать ситуацию, не стоит волноваться из-за каждого чиха!
Сохраняйте спокойствие и рассудительность!".
В комментариях подписчики Анастасии поддержали ее и также согласились с тем, что врачей и медсестер необходимо беречь, особенно в такой тяжелой ситуации.
Комментарии 5
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысячи зараженных зафиксированы в армии РФ
Тысячи зараженных зафиксированы в армии РФ
«Все равно нужно работать»: заразившийся врач из РФ
«Все равно нужно работать»: заразившийся врач из РФ
В РФ выявили 10 102 новых случая COVID-19
В РФ выявили 10 102 новых случая COVID-19
Признаки рака легких, которые отражаются на лице
Признаки рака легких, которые отражаются на лице
Названа новая дата окончания пандемии в России
Названа новая дата окончания пандемии в России
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
05:29
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Коронавирус Болезни и лекарства
Могут ли переносить коронавирус комары
03:02
Могут ли переносить коронавирус комары
Коронавирус Болезни и лекарства
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
00:39
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Коронавирус Болезни и лекарства
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
06:14
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение