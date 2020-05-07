Операционная медсестра Анастасия Климова из Нижнего Новгорода, которая в данный момент лечит пациентов с COVID-19, призвала россиян не поддаваться панике и беречь медицинских работников. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В середине апреля в своем Instagram Климова сообщила о том, что ее отправляют на работу в стационар, поскольку в нем не хватает медиков для борьбы с COVID-19 (пунктуация и орфография автора сохранены — прим.ред):

"Пишу и слёзы наворачиваются… вспоминаю последний рабочий день в операционной и слова хирурга: «Насть, ты же любишь рисковать и у тебя это получается, получается оправданный риск» Он так по-доброму посмотрел на меня".

Спустя 10 дней медсестра опубликовала пост, в котором высказала свое негодование. Девушка рассказала о пациентах, которые без серьезных симптомов приезжают в больницу, подвергая опасности и себя, и медиков:

"В 3 ночи приезжает пациент и жалуется на температуру 37,6’. У меня только один вопрос к таким людям: Вы что, не можете справится с этим сами или подождать до утра?

Не, ну Вы серьезно? Мы сделали рентген— легкие чистые, взяли мазок на covid, перемерили ещё раз температуру, давление, сатурацию. Отправили домой и пациент остался не доволен.

И таких пациентов было 4 за ночь!".

@ananaastya

По мнению Климовой, граждане начинают паниковать из-за того, что регулярно смотрят телевизор и узнают о не самых оптимистичных новостях:

"Почему эти люди поднимают панику? Скорее всего потому что пересмотрели телевизор, из которого не умолкая круглые сутки твердят что коронавирус опасен.

Открою вам секрет— помимо коронавируса у нас есть ещё куча разных заболеваний!".

В завершение поста девушка призвала россиян не поддаваться панике, но при этом сохранять бдительность:

"Не стоит драматизировать ситуацию, не стоит волноваться из-за каждого чиха!

Сохраняйте спокойствие и рассудительность!".

В комментариях подписчики Анастасии поддержали ее и также согласились с тем, что врачей и медсестер необходимо беречь, особенно в такой тяжелой ситуации.