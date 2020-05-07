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«Люди в коридорах лежат пачками»: дневник пациентки 

Popcake.tv 12 часов назад
Дневник этой пациентки нам случайно попался на просторах Facebook, с девушкой всё в порядке, он идет на выздоровление, но всё, что происходит на передовой в борьбе с «COVID-19» потрясает своей жуткой реальностью. Мы решили опубликовать эту запись, чтобы, как минимум, наши читатели понимали, насколько серьёзная ситуация в мире: (орфография, стилистика и пунктуация сохранены)
Короче, почему сейчас особенно страшно заболеть и чего я сейчас пипец, как боюсь. Сейчас такой спрос на врачей на дом, что чтобы вызвать, надо висеть на трубке не меньше часа, чтобы тебя тупо соединили с человеком, который оформляет вызовы. По ДМС вызвать нельзя — Роспотребнадзор запретил, так как, не уверен что с частных клиник соберёт всю статистику.
Скорые. Это бедные, запуганные, в большинстве своём, люди в скафандрах, у которых постоянно запотевают маски. Скорую последний раз я ждала почти 3 часа. Хотя состояние было ужасное. Я даже разок отключилась, пока мы её ждали. И даже этот факт её не ускорил. Туда и дозвониться-то сложно. И убедить бригаду приехать, тоже сложно. Надо говорить прям, что помираешь. Иначе скажут:«Вызывайте завтра врача на дом».
Госпитализация. Кладут сейчас только самых тяжёлых, так как мест в больницах нет! Есть градация на кт — кт0, кт1, кт2, кт3 и кт4. Так вот кт3 — это поражение лёгких на 50%. И да, таких сейчас не кладут! Их отправляют лечиться дома. Препаратами, которые по идее надо принимать только под наблюдением врача, так как имеют дохера побочки (зрение, сердце, почки..). Кладут сейчас только кт3 и кт4. И сами врачи говорят, что идёт к тому, что они будут ещё скоро выбирать, кого с кт3 класть, а кого нет. А почему? Да потому что люди там лежат уже пачками в коридорах.
Чтобы госпитализироваться, надо обязательно пройти кт. Как я, например. 8 часов в очереди. И количество людей сейчас каждый день только растёт. Медики в скафандрах в поликлиниках на кт не справляются. И тут нет их вины. Просто большинство врачей сейчас на больничных. Работать становится некому! Я почему ждала 8 часов в очереди? Потому что там осталась одна врач, которая делает и само кт, и описания к нему, и один врач терапевт. Ну и 3 медсестры, которые, не поднимая голов сидят строчат «очень важную инфу» про пациентов, которая конечно пойдёт в стол. И это весь состав! Когда я спросила медсестёр, почему так, они сказали, что все просто перезаболевали.
Диагностировать и лечить становится некому. У нас есть один медик знакомый, который по неволе сейчас лечит ковидных в больнице (сутки-через сутки) и рассказывает про всю ту жесть, которая творится. Про врачей в памперсах, нежелательно лишний раз снимать защитную одежду, про умирающих от этой заразы возрастных врачей, про то, как никто точно не знает, как это лечить. И лечат методом тыка очень часто. Шутка ли, вчера он был проктологом, а сегодня на передовой с этой хренью.
И да, им сейчас не разрешается ездить домой. Их привозят с суток в гостиницу, они там тупо спят эти сутки, чтоб потом опять в бой….
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Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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