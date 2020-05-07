Самое опасное место в доме для заражения COVID-19

Лифт и подъезд являются местами в жилом доме, где существует повышенная опасность заразиться коронавирусом, заявила "Известиям" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Она объяснила, что в лифте мог ехать уже заболевший COVID-19 человек, однако "взвесь" остается в воздухе из-за закрытого пространства в лифте.

"Плюс лифт начал двигаться, и облако, которое было сверху, спустилось на вас и вы прошли через него",

— пояснила биолог.

Она посоветовала пользоваться лестницей, особенно если у нее есть выход на улицу. Также Баранова объяснила, что в больших помещениях находиться безопаснее из-за того, что вирус в воздухе разбавляется. В общественном траснопорте противоположная ситуация — там мало воздуха, поэтому риск заразиться выше. На улице опасность гораздо ниже.

"Что не значит, что невозможно заразиться на улице. Просто риски гораздо меньше",

— подытожила биолог.

COVID-19

В России зафиксировали 177 160 случаев коронавирусной инфекции. Погибли 1 625 человека, выздоровели почти 24 тысячи.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заражено более 3,5 миллиона человек, более 247 тысяч — скончались. Согласно статике Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,8 миллиона человек, выздоровели 1,3 миллиона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.