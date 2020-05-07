Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось еще в декабре прошлого года в китайском Ухане. За несколько месяцев новости о заразе заполонили весь мир, и везде напасть называют COVID-19 или просто "корона".

Однако на днях, как выяснил "Рамблер", итальянские ученые вдруг предложили переименовать вирус, используя новое название MicroCLOTS.

"Мы предлагаем использовать термин MicroCLOTS (microvascular COVID-19 lung vessels obstructive thromboinflammatory syndrome) в качестве нового названия для тяжелой легочной коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)", — объяснили ученые.

Этот термин переводится как "микрососудистый COVID-19 сосудов легкого с обструктивным тромбовоспалительным синдромом". Дело в том, что у большого количества пациентов врачи наблюдают повреждения сосудов легких, возникшее из-за образования тромбов. Это приводит к полиорганной недостаточности органа и летальному исходу.

При этом прямая связь между тромбообразованием и COVID-19 пока не доказана, но, согласно статистике, такие тромбы в легких наблюдаются у 9 из 10 тяжелых пациентов.

Другие ученые считают, что тромбообразование связано не с самим вирусом, а с тем, что большое число "тяжелых" пациентов старше 65 лет, и у них уже имеются хронические сердечно сосудистые заболевания.