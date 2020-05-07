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Ученый рассказал, что влияет на тяжесть протекания болезни у пациентов с коронавирусом 

Мир24 16 часов назад
Ученый назвал причину тяжелого протекания COVID-19
Фото: Depositphotos
Способ заражения коронавирусом в значительной степени влияет на то, как будет протекать болезнь, рассказал в интервью газете «Аргументы и факты» кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ, сотрудник института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН Александр Максимов.
«Попадание большой дозы патогена воздушно-капельным путем в дыхательные пути и даже в легкие может вызвать быстрое развитие пневмонии в тяжелой форме. В то же время, попадание вируса в желудочно-кишечный тракт может вызвать преимущественно симптомы кишечного расстройства»,
— сказал он.
Ученый пояснил, что кишечник играет огромную роль в формировании иммунитета и попадание вируса первоначально в этот отдел может привести к более мягкому или «бессимптомному» течению болезни.
По его словам, укрепить иммунитет человеку поможет здоровое сбалансированное питание, физическая активность, витаминные препараты.
Максимов также отметил, что заразиться коронавирусуом в торговом центре или магазине невелика, если соблюдать социальную дистанцию, однако в общественном транспорте это сделать сложнее.
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Коронавирус , COVID-19 , Александр Максимов , РАН , Аргументы и Факты
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