Ученый назвал причину тяжелого протекания COVID-19

Александр Максимов. Способ заражения коронавирусом в значительной степени влияет на то, как будет протекать болезнь, рассказал в интервью газете «Аргументы и факты» кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ, сотрудник института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН

«Попадание большой дозы патогена воздушно-капельным путем в дыхательные пути и даже в легкие может вызвать быстрое развитие пневмонии в тяжелой форме. В то же время, попадание вируса в желудочно-кишечный тракт может вызвать преимущественно симптомы кишечного расстройства»,

— сказал он.

Ученый пояснил, что кишечник играет огромную роль в формировании иммунитета и попадание вируса первоначально в этот отдел может привести к более мягкому или «бессимптомному» течению болезни.

По его словам, укрепить иммунитет человеку поможет здоровое сбалансированное питание, физическая активность, витаминные препараты.

Максимов также отметил, что заразиться коронавирусуом в торговом центре или магазине невелика, если соблюдать социальную дистанцию, однако в общественном транспорте это сделать сложнее.