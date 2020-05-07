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Эксперт оценил стоимость вакцины от COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 14 часов назад
Первые серии вакцины против SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19, могут стоить как премиальная вакцина от гриппа или клещевого энцефалита — приблизительно полторы тысячи рублей, заявил в интервью РИА Новости гендиректор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов.
"А дальше, по мере увеличения объема выпуска, мы выйдем на уровень цены хорошей гриппозной вакцины",
— добавил он.
По словам Морозова, стоимость будет определяться объемом выпуска и той потребностью, которая сформируется на момент получения регистрационного удостоверения препарата.
"Эта вакцина должна появиться очень оперативно, буквально "с колес". А, как говорится, все, что делается "с колес", имеет достаточно высокую стоимость — еще не налажено многосерийное производство, выпускаются небольшие объемы и так далее",
— пояснил он.
В середине апреля Всемирная организация здравоохранения включила в перечень из 70 потенциальных вакцин против коронавируса девять российских разработок. В создании трех из них участвует Biocad — как разработчик или индустриальный партнер.
На основе собственных наработок по онковацинам Biocad разрабатывает инкапсулированную в липосомы мРНК-вакцину против COVID-19. Совместно с Институтом экспериментальной медицины компания делает живую вакцину на основе аттенуированной основы вируса гриппа, с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" — вакцину на основе везикулярного стоматита.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Видео , Дмитрий Морозов , ВОЗ , РИА Новости
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