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Определены сроки появления антител к коронавирусу 

Lenta.ru 6 мая 2020
Определены сроки появления антител к коронавирусу
Фото: Lenta.ru
Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России, иммунолог Григорий Ефимов определил сроки появления антител к коронавирусу у заразившихся. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Доктор», передает ТАСС.
По его словам, антитела к коронавирусу могут выработаться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения. При этом, на 14-й день болезни они появляются у половины зараженных, а к 20–24 дню — почти у всех пациентов.
Ефимов также заявил, что тест на наличие антител к коронавирусу стоит сдавать только тем, у кого есть для этого основания. Ими могут люди, которые заразились и уже вылечились, имели контакт с инфицированным пациентом или недавно вернулись из страны, где была вспышка заболевания.
Кроме того медик советует сдать тест на наличие антител тем, кто имел похожие характерные симптомы, а также в случае, если анализ на коронавирус вообще не проводился или есть основания считать, что он мог быть неверным. По словам медика, антитела в организме могут сохраняться достаточно долго.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о разработке тестов на выявление антител в плазме. По словам министра, в настоящее время разрабатывается тест-система, нацеленная на «специфический иммунитет». Глава ведомства пояснил, что этот тест позволит отобрать ту плазму, которую можно использовать как лекарственный препарат.
В России по состоянию на 6 мая коронавирус обнаружен почти у 166 тысяч человек, за сутки заразились 10 559. Более 21 тысячи из них выздоровели, 1537 пациентов скончались.
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Коронавирус , Григорий Ефимов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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