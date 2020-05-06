Определены сроки появления антител к коронавирусу 

Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России , иммунолог Григорий Ефимов определил сроки появления антител к коронавирусу у заразившихся. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Доктор», передает ТАСС.

По его словам, антитела к коронавирусу могут выработаться у человека с четвертого дня после появления симптомов заражения. При этом, на 14-й день болезни они появляются у половины зараженных, а к 20–24 дню — почти у всех пациентов.

Ефимов также заявил, что тест на наличие антител к коронавирусу стоит сдавать только тем, у кого есть для этого основания. Ими могут люди, которые заразились и уже вылечились, имели контакт с инфицированным пациентом или недавно вернулись из страны, где была вспышка заболевания.

Кроме того медик советует сдать тест на наличие антител тем, кто имел похожие характерные симптомы, а также в случае, если анализ на коронавирус вообще не проводился или есть основания считать, что он мог быть неверным. По словам медика, антитела в организме могут сохраняться достаточно долго.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о разработке тестов на выявление антител в плазме. По словам министра, в настоящее время разрабатывается тест-система, нацеленная на «специфический иммунитет». Глава ведомства пояснил, что этот тест позволит отобрать ту плазму, которую можно использовать как лекарственный препарат.

В России по состоянию на 6 мая коронавирус обнаружен почти у 166 тысяч человек, за сутки заразились 10 559. Более 21 тысячи из них выздоровели, 1537 пациентов скончались.