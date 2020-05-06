В ВОЗ оценили лечение больных коронавирусом плазмой 

Все новости на карте

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, как организация относится к лечению больных коронавирусом методами плазменной терапии — переливаниями плазмы крови переболевших пациентов.

«Доказательная база есть, что плазма может использоваться… Конечно, надо рассматривать это тоже как метод, но вопрос будет достаточного количества, безопасного донорства и хорошей обработки»,

— сказала Вуйнович.

По её словам, сейчас это находится на уровне научных исследований.

«ВОЗ, конечно, приветствует и приглашает все страны, которые начинают такие методы лечения, поделиться своими данными и результатами, потому что это будет очень важно. Но на данный момент лечение плазмой ещё не рекомендовано ВОЗ, потому что нет достаточных доказательств»,

— отметила представитель ВОЗ.

Она рассказала, что специалисты сравнивают четыре типа терапии, исследование должно показать, какая из них оптимальная.