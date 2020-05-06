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В ВОЗ оценили лечение больных коронавирусом плазмой 

RT на русском и ещё 36 6 мая 2020
В ВОЗ оценили лечение больных коронавирусом плазмой
Фото: RT на русском
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, как организация относится к лечению больных коронавирусом методами плазменной терапии — переливаниями плазмы крови переболевших пациентов.
«Доказательная база есть, что плазма может использоваться… Конечно, надо рассматривать это тоже как метод, но вопрос будет достаточного количества, безопасного донорства и хорошей обработки»,
— сказала Вуйнович.
По её словам, сейчас это находится на уровне научных исследований.
«ВОЗ, конечно, приветствует и приглашает все страны, которые начинают такие методы лечения, поделиться своими данными и результатами, потому что это будет очень важно. Но на данный момент лечение плазмой ещё не рекомендовано ВОЗ, потому что нет достаточных доказательств»,
— отметила представитель ВОЗ.
Она рассказала, что специалисты сравнивают четыре типа терапии, исследование должно показать, какая из них оптимальная.
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Коронавирус , Другое , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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