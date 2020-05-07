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Названы места с наименьшим риском заражения COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 14 14 часов назад
Врачи рассказали, что заразиться COVID-19 дома практически невозможно, риск принести его из магазина тоже очень минимальный при соблюдении всех правил профилактики.
Вирусолог и директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что коронавирус не может переносить воздух, он передается через мельчайшие капельки воды.
— Когда эти капельки высыхают, вирус очень быстро погибает. Есть исследования, когда вирус находили в пыли на большом расстоянии от людей, но в этих исследованиях находили не сам вирус, а его нуклеиновую кислоту, его геном,
— сообщил вирусолог, передает ТАСС.
Он уточнил, что вне организма человека COVID-19 очень неустойчив.
Инфекционист Евгений Тимаков добавил, что вирус дольше всего сохраняется на пластике и инертных металлах, поэтому степень заражения в таких случаях зависит от иммунитета. Если он низкий, то вероятность заражения возрастает. Но если человек соблюдает дистанцию, носит маску, моет руки, не прикасается к лицу, то риск минимален.
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Коронавирус , Видео , Другое , ИТАР-ТАСС
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