Названы места с наименьшим риском заражения COVID-19 

Врачи рассказали, что заразиться COVID-19 дома практически невозможно, риск принести его из магазина тоже очень минимальный при соблюдении всех правил профилактики.

Вирусолог и директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что коронавирус не может переносить воздух, он передается через мельчайшие капельки воды.

— Когда эти капельки высыхают, вирус очень быстро погибает. Есть исследования, когда вирус находили в пыли на большом расстоянии от людей, но в этих исследованиях находили не сам вирус, а его нуклеиновую кислоту, его геном,

— сообщил вирусолог, передает ТАСС.

Он уточнил, что вне организма человека COVID-19 очень неустойчив.

Инфекционист Евгений Тимаков добавил, что вирус дольше всего сохраняется на пластике и инертных металлах, поэтому степень заражения в таких случаях зависит от иммунитета. Если он низкий, то вероятность заражения возрастает. Но если человек соблюдает дистанцию, носит маску, моет руки, не прикасается к лицу, то риск минимален.