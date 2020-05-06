Эксперт оценила ситуацию с коронавирусом в РФ

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Завкафедрой инфекционных болезней РУДН , доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России.

«Что касается того, как у нас складываются события в последние пять дней — это ещё, конечно, не плато. К сожалению, новых случаев достаточно, и у нас больше госпитализируют, чем выписывают — это важный момент. Но роста, который был недели две назад, сейчас не отмечается»,

— заявила она в беседе с НСН.

Как предположила Кожевникова, возможно какое-то снижение ограничительных мероприятий, но полного снятия не будет, поскольку Россия ещё не вышла на уровень снижения.

По словам эксперта, решения станут приниматься по анализу ситуации в стране и в каждом отдельном регионе.

«И это очень важный момент, потому что в каждом городе свои особенности, темпы развития, принятые меры»,

— заключила она.