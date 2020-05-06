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Эксперт оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России 

RT на русском и ещё 6 6 мая 2020
Эксперт оценила ситуацию с коронавирусом в РФ
Фото: RT на русском
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России.
«Что касается того, как у нас складываются события в последние пять дней — это ещё, конечно, не плато. К сожалению, новых случаев достаточно, и у нас больше госпитализируют, чем выписывают — это важный момент. Но роста, который был недели две назад, сейчас не отмечается»,
— заявила она в беседе с НСН.
Как предположила Кожевникова, возможно какое-то снижение ограничительных мероприятий, но полного снятия не будет, поскольку Россия ещё не вышла на уровень снижения.
По словам эксперта, решения станут приниматься по анализу ситуации в стране и в каждом отдельном регионе.
«И это очень важный момент, потому что в каждом городе свои особенности, темпы развития, принятые меры»,
— заключила она.
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News отметил, что такие простые меры, как ношение масок, соблюдение дистанции и гигиенический уход за руками и лицом, являются основным моментом в снижении количества больных.
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Коронавирус , Пандемия коронавируса , Галина Кожевникова , Александр Чепурнов , РУДН
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