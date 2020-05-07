Сейчас во многих регионах России введён обязательный масочный режим. За отсутствие масок штрафуют, составляют протоколы. При этом вопрос уместности масок, особенно в жару, которая уже на пороге, остаётся открытым. Вирусолог-эпидемиолог Сергей Нетесов выступил с неожиданным заявлением. Он считает, что при температуре выше 20 градусов медицинскую маску без вреда для здоровья можно носить от силы 20 минут.

Дело в том, что потея, человек увлажняет маску и отверстия между тканевыми волокнами увеличиваются. Вирус в такие дыры проникнет в разы быстрее. Нетесов напоминает, что даже новая стерильная медицинская маска защищает не на все 100%, а всего лишь на 20-30%. Она прилегает очень неплотно. Одни неудобства, а толку почти нет, считает вирусолог.

Эксперт раскритиковал и самодельные маски, которые россияне активно шьют и для себя, и на продажу. Он сравнил их с самодельным автомобилем, который вряд ли поедет и сломается моментально. "Ношение таких масок равно прикрытию рта платком", — уверен Нетесов. Плюс ко всему, не все выбирают экологичные материалы для пошива, используют синтетику, от которой одни неудобства, а защиты ноль.

Как же быть, если запереться в четырёх стенах не представляется возможным? В жару вирус может проникнуть в организм быстрее. Дыхание-то учащается, и мы пропускаем через свои дыхательные пути в разы больше грязного и заражённого воздуха. Нетесов советует покупать маски не в аптеках, а в строительных магазинах. Их можно носить весь день, при этом они колоссально отличаются от медицинских наличием клапана и качественной фильтрацией.

Эпидемиолог считает, что в строительных масках дышать намного легче, а после ношения их можно стерилизовать. С мнением Нетесова соглашаются и дерматологи-косметологи. Они тоже рекомендуют купить маску с клапаном для хорошей циркуляции воздуха. Кожа в жару может сильно испортиться от соприкосновения с некачественным материалом и усиленного потоотделения. В любом случае, после снятия маски кожу нужно очистить и смазать антибактериальным или увлажняющим кремом.

Ранее была высказана версия о необязательности ношения масок на улице. Эксперты сообщили, что надевать "защиту" нужно только в местах скопления людей. Кажется, россияне уже окончательно запутались, а потому разделились на два лагеря. Одни носят маски, не снимая, и в магазине и на прогулке, другие отказались от них вовсе. И обе стороны смотрят друг на друга с презрением и враждебностью.