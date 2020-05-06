Как минимум 1,4 миллиона человек могут погибнуть от туберкулеза из-за карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. С таким предсказанием выступили исследователи партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джонса Хопкинса, передает The Guardian.
В период с 2020 по 2025 годы у 6,3 миллиона человек может развиться туберкулез, еще более миллиона погибнут, отмечают ученые. По их словам, это отбросит ситуацию до показателей 5-8-летней давности.
«Мы откатимся к цифрам 2013 года по смертности, люди уже массово умирают… Я в ярости из-за неспособности контролировать то, что мы делаем», — заявила исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу.
Она добавила, что за 100 лет против туберкулеза стали разрабатывать только две-три вакцины, в то время как против коронавирусной инфекции разрабатывается уже более сотни вакцин — при том, что прошло всего 120 дней с момента начала эпидемии. Дициу посетовала на то, что человечество так и не изобрело лекарства от ВИЧ, малярии и других болезней.
The Guardian отмечает, что ежегодно от туберкулеза гибнет более 1,5 миллиона человек. Это больше, чем число смертей от любой другой инфекционной болезни.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,66 миллиона зараженных, 257 288 пациентов скончались, 1,19 миллиона человек выздоровели.