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Объяснены нетипичные симптомы коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 6 мая 2020
Международная группа ученых объяснила появление симптомов коронавируса, которые не считаются типичными среди больных COVID-19. Исследование было опубликовано в журнале Science.
В ходе исследования специалисты создали органоид на основе стволовых клеток взрослого человека. После заражения живой материи SARS-CoV-2 они обнаружили, что вирус может связываться с эпителиальными клетками кишечника. Для проникновения в клетки инфекция использовала рецептор ACE2, применяемый для атаки клеточной ткани в легких. Подопытный организм оказался способным генерировать иммунный ответ на вирус.
Выяснилось, что вирус может проникнуть в клетки человека даже при низком уровне ACE2. Повреждение кишечника как правило вызывает тошноту, расстройство желудочно-кишечного тракта, диарею, однако данные симптомы характерны не для всех заболевших.
«Можно с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 может размножаться в кишечнике», — говорится в выводах исследования.
При этом ученые не могут точно сказать, какая концентрация вируса вызывает расстройство желудка и диарею. Нет информации и о том, как быстро иммунная система человека способна очистить кишечник от вируса. В качестве главных мер противодействия коронавирусу специалисты назвали гигиену и здоровое питание.
Ранее ученые заявили, что часть симптомов COVID-19 являются наследственными и поэтому встречаются у ограниченного числа пациентов. При этом кашель, боли в груди и животе были названы основными маркерами коронавирусного заболевания.
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Коронавирус , Видео , Симптомы коронавируса
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