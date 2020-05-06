Объяснены нетипичные симптомы коронавируса 

Международная группа ученых объяснила появление симптомов коронавируса, которые не считаются типичными среди больных COVID-19. Исследование было опубликовано в журнале Science.

В ходе исследования специалисты создали органоид на основе стволовых клеток взрослого человека. После заражения живой материи SARS-CoV-2 они обнаружили, что вирус может связываться с эпителиальными клетками кишечника. Для проникновения в клетки инфекция использовала рецептор ACE2, применяемый для атаки клеточной ткани в легких. Подопытный организм оказался способным генерировать иммунный ответ на вирус.

Выяснилось, что вирус может проникнуть в клетки человека даже при низком уровне ACE2. Повреждение кишечника как правило вызывает тошноту, расстройство желудочно-кишечного тракта, диарею, однако данные симптомы характерны не для всех заболевших.

«Можно с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 может размножаться в кишечнике», — говорится в выводах исследования.

При этом ученые не могут точно сказать, какая концентрация вируса вызывает расстройство желудка и диарею. Нет информации и о том, как быстро иммунная система человека способна очистить кишечник от вируса. В качестве главных мер противодействия коронавирусу специалисты назвали гигиену и здоровое питание.

Ранее ученые заявили, что часть симптомов COVID-19 являются наследственными и поэтому встречаются у ограниченного числа пациентов. При этом кашель, боли в груди и животе были названы основными маркерами коронавирусного заболевания.