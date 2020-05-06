Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комаровский рассказал о работе офисов после карантина 

Мира Маркина 6 мая 2020
Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, как наладить работу офисов после карантина.
По словам медика, если сотрудники посещают офис, а не находятся дома, полностью устранить риски заражения COVID-19 нельзя. Однако эксперт сообщил, как их можно минимизировать.
Комаровский посоветовал работодателям не заставлять посещать офис сотрудников, которые находятся в группе риска, — людей старше 60 лет, а также страдающих от гипертонической болезни или ожирения. А вот более молодые люди — до 50 лет, по мнению, медика, "однозначно могут работать".
Доктор также уточнил, что в офисе должно быть не менее восьми квадратных метров на одного сотрудника, а между столами должно быть не менее двух метров. Комаровский настоятельно рекомендовал следить за влажностью воздуха и температурой в помещении, а также регулярно проветривать офис.
Помимо этого, специалист обратил внимание на правильную организацию туалетных комнат: они должны быть обустроены так, чтобы человек касался как можно меньшего количества поверхностей. Врач также добавил, что не лишним будет провести тестирование всех сотрудников на COVID-19 и проверять их температуру при входе в здание.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Комаровский назвал способ укрепить иммунитет.
Комментарии 4
Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Названы сроки распространения коронавируса в РФ
Новый прорыв: в Израиле создали ключ от коронавируса
Новый прорыв: в Израиле создали ключ от коронавируса
Объявлено о прорыве в создании вакцины от COVID-19
Объявлено о прорыве в создании вакцины от COVID-19
Объявлено о прорыве в создании вакцины от COVID-19
Объявлено о прорыве в создании вакцины от COVID-19
Обнаружен новый недуг, возникающий на фоне COVID-19
Обнаружен новый недуг, возникающий на фоне COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
05:29
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Коронавирус Болезни и лекарства
Могут ли переносить коронавирус комары
03:02
Могут ли переносить коронавирус комары
Коронавирус Болезни и лекарства
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
00:39
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Коронавирус Болезни и лекарства
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
06:14
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение