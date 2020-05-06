Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале рассказал, как наладить работу офисов после карантина.

По словам медика, если сотрудники посещают офис, а не находятся дома, полностью устранить риски заражения COVID-19 нельзя. Однако эксперт сообщил, как их можно минимизировать.

Комаровский посоветовал работодателям не заставлять посещать офис сотрудников, которые находятся в группе риска, — людей старше 60 лет, а также страдающих от гипертонической болезни или ожирения. А вот более молодые люди — до 50 лет, по мнению, медика, "однозначно могут работать".

Доктор также уточнил, что в офисе должно быть не менее восьми квадратных метров на одного сотрудника, а между столами должно быть не менее двух метров. Комаровский настоятельно рекомендовал следить за влажностью воздуха и температурой в помещении, а также регулярно проветривать офис.

Помимо этого, специалист обратил внимание на правильную организацию туалетных комнат: они должны быть обустроены так, чтобы человек касался как можно меньшего количества поверхностей. Врач также добавил, что не лишним будет провести тестирование всех сотрудников на COVID-19 и проверять их температуру при входе в здание.