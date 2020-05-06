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«Ситуация катастрофическая»: Дагестан кричит о помощи из-за коронавируса 

Диана Товсепова 6 мая 2020
«Ситуация катастрофическая»: Дагестан кричит о помощи
Фото: depositphotos.com
В российских регионах ситуация с распространением коронавируса разная. Некоторым удается сдерживать увеличение числа новых случаев заражения, но есть и те регионы, которые уже кричат о помощи.
Как выяснил "Рамблер" ситуация обострилась в Дагестане — эта республика занимает пятое место по количеству заражений в регионах РФ (больше только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области).
По данным местных СМИ, в Дагестане зафиксирован резкий скачок числа заболевших с 27 апреля по 5 мая. Сейчас в республике выявлено 2267 случаев и 15 смертей от "короны".
Один из крупнейших очагов заболевания, город Хасавюрт, власти решили полностью закрыть. Блок-посты стоят не только на дорогах, ведущих в город, но и внутри него.
При этом республика, как сообщают местные жители, не справляется с наплывом больных — местное здравоохранение оказалось к этому не готово.
"Обстановка в республике стала критической… На сегодня, наверно, не осталось такой семьи в Махачкале, Хасавюрте и в других городах и селах, где у кого-то кто-то не заболел пневмонией или не умер из знакомых и родственников.
Обстановка в больницах катастрофическая, мест нет, медикаментов не хватает, врачи сами больные лежат вместе с пациентами…", — пишут жители Дагестана.
Бороться с инфекцией приходится обычным людям.
"Родственники тех, кто лежат в больнице, сами отвозят им лекарства, привозят в больницы костюмы спецзащиты… Многие лечатся дома и покупают лекарства намного дороже обычного (кто-то не может найти и заказывает с других регионов), сами ставят капельницы или привозят домой любого, кто умеет их ставить…", — рассказывают в Сети жители республики.
При этом в Сети призывают организовать пункты помощи в городах и селах своими силами и просят помощи у популярных блогеров республики.
О том, что жители серьезно напуганы развитием ситуации говорит и то, что в Махачкале на данный момент самый высокий индекс самоизоляции среди городов с населением больше 500 тысяч человек.
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Коронавирус , Российские лекарства , Яндекс
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