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В Израиле создали «ключ» от коронавируса: что это значит для мира 

Диана Товсепова 6 мая 2020
Среди потока новостей о ситуации с пандемией COVID-19 нельзя не заметить свежие сообщения из Израиля. Так, израильское Министерство обороны сообщило, что ученые выявили "ключ" к коронавирусу, и эта находка способна изменить ход борьбы с инфекцией.
Как выяснил "Рамблер", речь идет о выдающемся исследовании израильского государственного оборонного научно-исследовательского института (Israel Institute for Biological Research), в ходе которого ученые выявили антитело, побеждающее коронавирус.
"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", — заявил глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет.
На самом деле ученые создали моноклональное антитело — лабораторный белок, который действует также, как иммунные клетки, вырабатываемые организмом человека. Созданное исследователями антитело не позволяет возбудителю нового коронавируса — SARS-CoV-2 проникать в клетки человека.
При этом специалисты отмечают, что это первое антитело, отвечающее трем важнейшим параметрам:
— Способно нейтрализовать коронавирус;
— Протестировано на агрессивной форме вируса;
— Содержит крайне маленькое количество вредных протеинов, которые могли бы навредить пациенту.
Вакцину на основе этого антитела уже успешно протестировали на грызунах. Теперь должны быть произведены испытания на людях. Институт работает над тем, чтобы запатентовать антитело и заключить контракт на его коммерческое развитие.
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Коронавирус , Видео , COVID-19 , Министерство обороны
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