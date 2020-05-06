Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов в беседе с изданием "Известия" предсказал новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России.

По мнению специалиста, рост заражений случится через одну-две недели из-за того, что в период майских праздников россияне нарушали режим самоизоляции:

«Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель».

Эксперт подчеркнул: если граждане продолжат выходить на улицу с мыслью о том, что все равно все переболеют COVID-19, тяжелобольных станет гораздо больше. Такая тенденция наиболее опасна для регионов, где уже сейчас не хватает врачей и медсестер, которые увольняются из-за того, что не выдерживают тяжелой нагрузки.

Коновалов также обратил внимание на то, что реальное число инфицированных скорее всего гораздо выше, чем то, о котором говорят официальные источники. По мнению специалиста, это связано с тем, что у многих людей симптомы COVID-19 не проявляются. Кроме того, в России нет поголовного тестирования, а первый анализ может дать ложноотрицательный результат.