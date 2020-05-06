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Ученые из Танзании якобы выявили COVID-19 у папайи, птицы и козы 

Мира Маркина 6 мая 2020
Ученые из Танзании выявили COVID-19 у папайи
Фото: depositphotos.com
Танзанийские ученые якобы выявили коронавирус у папайи, птицы и козы.
Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения тестирование на COVID-19 случайных образцов.
Образцам был присвоен пол и возраст, после чего их отправили в лабораторию. У автомобильного масла ученые COVID-19 не выявили, в случае с джекфрутом результаты были неоднозначными, а вот тест папайи оказался положительным.
На исследование также отправили анализы птицы и козы, и у них COVID-19 подтвердился.
По результатам эксперимента министерство здравоохранения Танзании сформировало комитет из 10 человек для расследования работы лаборатории. На время расследования директор лаборатории и ее менеджер были отстранены от работы.
Однако, как сообщает BBC, исследования в этой лаборатории будут продолжаться.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что тесты на коронавирус из Китая оказались бракованными.
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Коронавирус , COVID-19
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