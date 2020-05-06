Ученые из Танзании выявили COVID-19 у папайи

Танзанийские ученые якобы выявили коронавирус у папайи, птицы и козы.

Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения тестирование на COVID-19 случайных образцов.

Образцам был присвоен пол и возраст, после чего их отправили в лабораторию. У автомобильного масла ученые COVID-19 не выявили, в случае с джекфрутом результаты были неоднозначными, а вот тест папайи оказался положительным.

На исследование также отправили анализы птицы и козы, и у них COVID-19 подтвердился.

По результатам эксперимента министерство здравоохранения Танзании сформировало комитет из 10 человек для расследования работы лаборатории. На время расследования директор лаборатории и ее менеджер были отстранены от работы.

Однако, как сообщает BBC, исследования в этой лаборатории будут продолжаться.