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Врач рассказал о работе офисов после карантина 

Lenta.ru и ещё 5 6 мая 2020
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как безопасно наладить работу офисов после карантина. В видео на YouTube он сообщил, что, если сотрудники ходят в офис, а не находятся дома, полностью устранить риски заражения нельзя, однако дал несколько советов о том, как их минимизировать.
Врач порекомендовал работодателям в ближайшее время не заставлять ходить в офис сотрудников, которые находятся в группе риска (тех, кто старше 60, или тех, у кого есть гипертоническая болезнь или ожирение).
«Молодые — до 50 так точно — однозначно могут работать»,
— добавил Комаровский.
Доктор уточнил, что в офисе должно быть не менее восьми квадратных метров на человека, а между столами должно быть не менее двух метров. Он посоветовал следить за оптимальной влажностью воздуха и температурой в офисном помещении, а также обеспечивать правильный воздухообмен и сквозное проветривание.
Комаровский отметил важность правильной организации туалетных комнат. По его словам, они должны быть обустроены таким образом, чтобы человек касался как можно меньшего количества поверхностей. В числе необязательных, но возможных мер он назвал тестирование всех сотрудников и термометрию на входе.
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Коронавирус , Видео , Новости , Евгений Комаровский
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