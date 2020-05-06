Ученые: COVID-19 мутировал и стал более заразным 

За время пандемии COVID-19, появившийся в Китае, мутировал, и новый штамм стал еще более опасным для человека.

По мнению ученых, если коронавирус не исчезнет летом, как сезонный грипп, он продолжит мутировать и вакцины, над которыми работают ученые прямо сейчас, окажутся неэффективными. К такому выводу пришли исследователи из Лос-Аламоса, а также специалисты Университета Дьюка и Университета Шеффилда в Великобритании.

Однако ученые подчеркнули: сведения о том, что вирус мутирует не делают бессмысленной работу по созданию вакцины, которой сейчас заняты эксперты по всему миру. Напротив, — учитывая существующие изменения COVID-19, специалисты смогут создать более эффективный препарат для борьбы с инфекцией.