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Ученые: COVID-19 мутировал и стал более заразным 

Мира Маркина 6 мая 2020
За время пандемии COVID-19, появившийся в Китае, мутировал, и новый штамм стал еще более опасным для человека.
По мнению ученых, если коронавирус не исчезнет летом, как сезонный грипп, он продолжит мутировать и вакцины, над которыми работают ученые прямо сейчас, окажутся неэффективными. К такому выводу пришли исследователи из Лос-Аламоса, а также специалисты Университета Дьюка и Университета Шеффилда в Великобритании.
Однако ученые подчеркнули: сведения о том, что вирус мутирует не делают бессмысленной работу по созданию вакцины, которой сейчас заняты эксперты по всему миру. Напротив, — учитывая существующие изменения COVID-19, специалисты смогут создать более эффективный препарат для борьбы с инфекцией.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что случился прорыв в создании вакцины против COVID-19.
Коронавирус , Видео , Грипп , COVID-19
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