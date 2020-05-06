Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Академик РАН сообщил о необычном сценарии развития пандемии в России 

Мира Маркина 6 мая 2020
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал о необычном сценарии развития пандемии COVID-19 в России.
По мнению специалиста, в вопросе снятия ограничительных мер необходимо учитывать специфику России и не ориентироваться на китайский или итальянский опыт:
"Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности",
— заявил Ершов в эфире НСН.
Эксперт считает, что снятие ограничительных мер необходимо начать с Москвы, а уже вслед за столицей решение об отмене карантина смогут принять другие регионы:
"По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с коронавирусной инфекцией".
Специалист также подчеркнул, что удержать россиян на самоизоляции становится все сложнее.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о рисках быстрого смягчения ограничений.
Комментарии 29
Коронавирус , Видео , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди в коридорах лежат пачками»
«Люди в коридорах лежат пачками»
Комаровский объяснил, можно ли лечить вирус водкой
Комаровский объяснил, можно ли лечить вирус водкой
Врач выступил с неожиданным заявлением о масках
Врач выступил с неожиданным заявлением о масках
Мясников объяснил низкое число выздоровевших в РФ
Мясников объяснил низкое число выздоровевших в РФ
России спрогнозировали вторую волну эпидемии COVID-19
России спрогнозировали вторую волну эпидемии COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
05:29
Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу
Коронавирус Болезни и лекарства
Могут ли переносить коронавирус комары
03:02
Могут ли переносить коронавирус комары
Коронавирус Болезни и лекарства
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
00:39
Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Коронавирус Болезни и лекарства
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
06:14
Какие средства должны быть в домашней аптечке сейчас
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение