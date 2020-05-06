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Академик РАН , вирусолог Феликс Ершов рассказал о необычном сценарии развития пандемии COVID-19 в России.

По мнению специалиста, в вопросе снятия ограничительных мер необходимо учитывать специфику России и не ориентироваться на китайский или итальянский опыт:

"Он связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины. Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности",

— заявил Ершов в эфире НСН.

Эксперт считает, что снятие ограничительных мер необходимо начать с Москвы, а уже вслед за столицей решение об отмене карантина смогут принять другие регионы:

"По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с коронавирусной инфекцией".

Специалист также подчеркнул, что удержать россиян на самоизоляции становится все сложнее.