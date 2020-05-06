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Российские ученые разработали нанонити для масок против COVID-19 

Мира Маркина 6 мая 2020
В РФ создали нанонити для масок против COVID-19
Фото: depositphotos.com
Группа исследователей из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах.
По словам ученого Дмитрия Лопатина, нанонити помогут эффективно сдерживать распространение COVID-19:
«С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити. Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок, — уже ведем переговоры с двумя компаниями производителями; также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов».
Лопатин подчеркнул, что на нанонитях частицы, схожие по размеру с коронавирусом, оседают лучше, чем на ткани. Специалист также обратил внимание на то, что после окончания пандемии изобретение можно будет использовать для систем очистки и опреснения воды.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые назвали расу, у которой выше риск смерти от COVID-19.
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Коронавирус , COVID-19
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