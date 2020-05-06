В РФ создали нанонити для масок против COVID-19

Группа исследователей из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах.

По словам ученого Дмитрия Лопатина, нанонити помогут эффективно сдерживать распространение COVID-19:

«С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити. Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок, — уже ведем переговоры с двумя компаниями производителями; также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов».

Лопатин подчеркнул, что на нанонитях частицы, схожие по размеру с коронавирусом, оседают лучше, чем на ткани. Специалист также обратил внимание на то, что после окончания пандемии изобретение можно будет использовать для систем очистки и опреснения воды.