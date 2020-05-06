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Названа новая дата окончания пандемии в России 

Мира Маркина 6 мая 2020
Названа новая дата окончания пандемии в России
Фото: depositphotos.com
Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) назвали новую дата окончания пандемии COVID-19 в России. Согласно прогнозу, эпидемия в стране может полностью закончиться 24 августа 2020 года.
Эксперты подчеркнули, что прогнозные даты могут изменяться в любую сторону в зависимости от предпринятых мер и текущей ситуации.
Специалисты составили прогноз на основе математической модели, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, зараженным и выздоровевшим.
Ранее специалисты прогнозировали завершение пандемии 20 июня 2020 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что азиатские ученые изменили прогноз по окончанию эпидемии в РФ.
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