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В России разработали нанонити для масок против коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 6 мая 2020
В РФ разработали нанонити для масок против COVID-19
Фото: Depositphotos
Группа ученых из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления медицинских масок и сменных фильтров в респираторах, позволяющие эффективно сдерживать распространение коронавируса, сообщил представитель группы исследователей Дмитрий Лопатин.
«С конца марта мы начали проводить исследования: частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание ткань обычную, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити. Сейчас мы прорабатываем два варианта применения нанонитей для сдерживания распространения коронавируса: изготовление из них медицинских масок, — уже ведем переговоры с двумя компаниями производителями; также их можно использовать в сменных фильтрах для респираторов»,
— приводит слова Лопатина ТАСС.
Он пояснил, что данные нанонити более успешно, чем ткань задерживают на себе частицы размеров, идентичных с коронавирусом. По его словам, в будущем, после завершения пандемии, нанонити также могут применять для систем очистки и опреснения воды.
Напомним, в конце апреля российские ученые создали дешевый и эффективный антисептик.
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Коронавирус , Другое , Новости , COVID-19 , Дмитрий Лопатин , ИТАР-ТАСС
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