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Роковые ошибки: как не стоит лечиться от коронавируса 

Газета.Ru 6 мая 2020
Многие тестируемые лекарственные препараты оказываются бесполезными при лечении коронавирусной инфекции. В то же время врачи отмечают, что некоторые из них могут быть не просто неэффективными, но и вредными для зараженных COVID-19. О том, какую же опасность таят антибиотики и жаропонижающие и как еще не стоит лечить коронавирус, — в материале «Газеты.Ru».
Для профилактики коронавируса нельзя принимать антибиотики, заявил врач Евгений Комаровский на своей странице в соцсети Instagram.
«Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях, — один из самых больших мифов нашей медицины»,
— подчеркнул он. По словам медика, использование антибактериальных препаратов лишь увеличивает риск осложнений.
«Чем активнее применяются антибиотики — особенно без повода, — тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов»,
В Роспотребнадзоре также сообщали, что антибиотики не подходят не только для профилактики COVID-19, но и для лечения самого опасного осложнения коронавирусной инфекции — пневмонии. По данным ведомства, терапия в данном случае должна быть направлена исключительно на поддержание функций легких.
Кроме того, ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по лечению коронавируса — согласно им, антибиотики в принципе бессильны в борьбе с данной болезнью, так как позволяют лечить только бактериальные инфекции, в то время как возбудителем COVID-19 является вирус.
В то же время министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил об опасности приема жаропонижающих и противовоспалительных средств при коронавирусе — в частности, медик призвал не использовать такие препараты, как ибупрофен и кортизон. По его словам, они могут усугубить течение болезни.
Навредить может и противовоспалительное лекарство ибуметин, созданное на основе ибупрофена, заявила глава минздрава Латвии Илзе Винькеле. Чиновница объяснила, что данное средство является благодатной почвой для размножения коронавируса.
В минздраве Великобритании также порекомендовали не принимать для понижения температуры препараты на базе ибупрофена. Помимо этого, издание Daily Mail рассказало о случае, когда у британской четырехлетней пациентки с COVID-19 после приема ибупрофена резко подскочила температура, а кашель стал настолько сильным, что девочка чуть не задохнулась.
Оливье Веран подчеркнул, что о выборе противовоспалительного лекарства лучше проконсультироваться с врачом. В случае же если больные уже начали принимать такие препараты самостоятельно, следует немедленно прекратить прием и обратиться за медицинской помощью, отметил медик.
В ВОЗ же сообщили, что научных исследований эффективности ибупрофена при коронавирусной инфекции нет, поэтому однозначно заявлять о его вреде не стоит. Тем не менее на одном из совещаний организации ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер посоветовал не использовать лекарства на основе ибупрофена для самолечения COVID-19.
Помимо этого, в ВОЗ указали, что не стоит применять при самостоятельной терапии коронавируса и средства от типичной пневмонии.
Между тем американские врачи также резко отвергли идею президента США Дональда Трампа, который предложил для лечения COVID-19 вводить в организм человека дезинфицирующие средства.
Местные СМИ сообщили, что такая мысль появилась у главы государства после того, как представитель министерства внутренней безопасности США Билл Брайан на совещании в Белом доме рассказал, что отбеливатель и изопропиловый спирт (соединение, использующееся в составе антисептика, — «Газета.Ru») убивают коронавирус меньше, чем за пять минут. При этом отмечается, что медицинского образования у Брайана нет.
Главный медкорреспондент телеканала CNN, доктор Санджай Гупта заявил, что такой вид терапии даже не нуждается в проверке, так как всем медикам заранее очевиден вред инъекции обеззараживающих препаратов.
«Сама мысль о том, что мы будем проводить какое-то испытание, вводить некоторым людям дезинфицирующее средство, а другим — нет, и смотреть, что произойдет, контрпродуктивна и вовсе не приведет нас в правильном направлении»,
— подчеркнул Гупта.
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Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский , Дональд Трамп , Минздрав РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор , Газета.Ru , CNN
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