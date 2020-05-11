Врач рассказал, для кого особенно опасен COVID-19

Люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, поэтому им следует быть особенно аккуратными, заявил РИА Новости главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Международный астма-день проводится ежегодно в первый вторник мая. Он был организован для привлечения внимания общества к проблеме бронхиальной астмы, а также для повышения осведомленности населения о заболевании, его диагностике и лечении.

"Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус",

— сказал Тимаков.

Он отметил, что людям с астмой, как и с другими хроническими болезнями легких, обязательно надо соблюдать режим самоизоляции, держать социальную дистанцию и носить маски, чтобы минимизировать риск заражения.

Как следует из рекомендаций на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, пациентам с бронхиальной астмой следует продолжать принимать предписанные лекарства от астмы, в частности ингаляционные и прероральные глюкокортикостероиды, если они назначены.

"Лекарства от астмы следует продолжать принимать как обычно. Прекращение ИГКС часто приводит к потенциально опасному ухудшению астмы",

— отмечается в рекомендациях.

Пациентам с тяжелой формой астмы следует продолжать и дополнительное лечение инъекционными генноинженерными препаратами, если они были назначены, уточняется на сайте.

Кроме того, все пациенты должны иметь письменный план действий при астме с инструкциями, содержащий информацию о препаратах, индивидуальные рекомендации, а также телефоны, куда обращаться при первых признаках респираторной инфекцию, поясняется в рекомендациях.

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