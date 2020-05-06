Мясников оценил риск заражения COVID-19 у онкобольных

Главный врач московской городской больницы, официальный представитель инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников предупредил, что онкобольные находятся в группе повышенного риска по любым инфекционным заболеваниям, в том числе, и по коронавирусу.

«В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Всё это создает дополнительную угрозу инфицирования», — цитируют доктора Мясникова «Известия».

Врач рассказал, что пациентам с онкологическими заболеваниями стоит особо тщательно соблюдать режим самоизоляции и меры гигиены. Помимо этого, Мясников советует не прерывать плановое лечение, а перенести процедуры стоит лишь в том случае, если у человека подтвердится диагноз на коронавирус.

«При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трехкратным тестированием», — сказал врач.

Ранее об опасности COVID-19 для больных с опухолевыми заболеваниями предупреждала врач-онколог, кандидат медицинских наук Наталья Деньгина. Согласное ее информации, китайские врачи установили, что риск развития тяжелых осложнений COVID-19 у онкобольных в пять раз выше, чем у других групп зараженных коронавирусом.