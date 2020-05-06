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Доктор Мясников рассказал об опасности COVID-19 для онкобольных 

Экспресс газета и ещё 26 6 мая 2020
Мясников оценил риск заражения COVID-19 у онкобольных
Фото: РИА Новости
Главный врач московской городской больницы, официальный представитель инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников предупредил, что онкобольные находятся в группе повышенного риска по любым инфекционным заболеваниям, в том числе, и по коронавирусу.
«В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Всё это создает дополнительную угрозу инфицирования», — цитируют доктора Мясникова «Известия».
Врач рассказал, что пациентам с онкологическими заболеваниями стоит особо тщательно соблюдать режим самоизоляции и меры гигиены. Помимо этого, Мясников советует не прерывать плановое лечение, а перенести процедуры стоит лишь в том случае, если у человека подтвердится диагноз на коронавирус.
«При положительном тесте на коронавирус пациентов отправляют под наблюдение с последующим трехкратным тестированием», — сказал врач.
Ранее об опасности COVID-19 для больных с опухолевыми заболеваниями предупреждала врач-онколог, кандидат медицинских наук Наталья Деньгина. Согласное ее информации, китайские врачи установили, что риск развития тяжелых осложнений COVID-19 у онкобольных в пять раз выше, чем у других групп зараженных коронавирусом.
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Коронавирус , Новости , COVID-19 , Александр Мясников , газета "Известия"
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