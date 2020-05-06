Ученые: COVID-19 вызывает психические отклонения 

Ученые департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения, сообщает газета "Известия".

Специалисты проанализировали перечень возможных осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему (ЦНС). После чего они предположили, что последствия после эпидемий испанки, SARS и MERS будут схожи с результатами воздействия нового коронавируса на организмы переболевших людей.

Ученые считают, что сейчас крайне важно отслеживать состояние тех, кто перенес заболевание в детском и зрелом возрасте, чтобы оценить воздействие COVID-19 на поведение человека и на работу мозга.

Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов согласился с высказываниями ученых, отметив, что научная литература действительно указывает на случаи возникновения ментальных расстройств после перенесенной пневмонии.

"Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС",

— рассказал Отставнов.

Ранее врач-кардиолог Юрий Беленков заявил, что из-за стрессов на фоне коронавируса может вырасти статистика сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что на здоровье негативно сказывается и вынужденное снижение двигательной активности, несбалансированное питание, а также недостаток общения, отражающийся на нервной системе.

Чтобы избежать последствий, Беленков посоветовал больше уделять внимание физическим активностям в виде утренней зарядки и отдельных упражнений в течение дня. Также он рекомендовал следить за своим питанием и как можно чаще общаться со своими близкими по телефону или скайпу.