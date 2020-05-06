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Ученые: COVID-19 вызывает психические отклонения 

Москва24 и ещё 5 6 мая 2020
Ученые: COVID-19 вызывает психические отклонения
Фото: Москва24
Ученые департамента психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили о возможности COVID-19 вызывать психические отклонения, сообщает газета "Известия".
Специалисты проанализировали перечень возможных осложнений после COVID-19, затрагивающих центральную нервную систему (ЦНС). После чего они предположили, что последствия после эпидемий испанки, SARS и MERS будут схожи с результатами воздействия нового коронавируса на организмы переболевших людей.
Ученые считают, что сейчас крайне важно отслеживать состояние тех, кто перенес заболевание в детском и зрелом возрасте, чтобы оценить воздействие COVID-19 на поведение человека и на работу мозга.
Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов согласился с высказываниями ученых, отметив, что научная литература действительно указывает на случаи возникновения ментальных расстройств после перенесенной пневмонии.
"Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС",
— рассказал Отставнов.
Ранее врач-кардиолог Юрий Беленков заявил, что из-за стрессов на фоне коронавируса может вырасти статистика сердечно-сосудистых заболеваний. Он отметил, что на здоровье негативно сказывается и вынужденное снижение двигательной активности, несбалансированное питание, а также недостаток общения, отражающийся на нервной системе.
Чтобы избежать последствий, Беленков посоветовал больше уделять внимание физическим активностям в виде утренней зарядки и отдельных упражнений в течение дня. Также он рекомендовал следить за своим питанием и как можно чаще общаться со своими близкими по телефону или скайпу.
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Коронавирус , Шизофрения , Симптомы коронавируса , COVID-19 , Юрий Беленков , газета "Известия"
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