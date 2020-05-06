Дан оптимистичный прогноз о выходе на плато в РФ

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко в беседе с "Газетой.Ru" выразил мнение, что Россия выходит на плато по числу заражений коронавирусом.

Он пояснил, что на протяжении трех дней нет резкого прироста новых случаев, их число примерно одинаково. Это, по мнению вирусолога, дает надежду на плато.

Однако говорить об окончательной стабилизации еще рано, считает он.

"Нужно смотреть, когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19 или, по крайней мере, будет наблюдаться такая тенденция, только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено",

— пояснил Бутенко.

Также ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев призвал подождать с прогнозами, напомнив, что несколько дней подряд фиксировали по пять тысяч новых заболевших.

В России на данный момент зарегистрировали более 155 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели более 19 тысяч человек, умерли 1 453 человека.

Пандемия COVID-19

По данным ВОЗ, заболеванию оказались подвержены 3,43 миллиона человек, 240 тысяч скончались. Согласно сведениям Университета Джонса Хопкинса, в мире заболели 3,58 миллиона человек, 251 тысяча умерла.

США лидируют по количеству заболевших и погибших. Россия занимает седьмую строчку списка наиболее подверженных коронавирусу стран, обогнав Турцию, Иран и Китай.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.