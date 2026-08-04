Пульс 100: когда это норма, а когда проблемы с сердцем

Пульс 100 — пограничная отметка: формально это ещё норма, но уже сигнал, что сердце работает с повышенной нагрузкой. Одни люди с таким пульсом просто переборщили с кофе, другим нужна скорая. Разобрались, как отличить одно от другого и что сделать прямо сейчас.

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Как сердце задаёт ритм

Ритм сердца контролирует синусовый узел (СА-узел) — небольшая группа клеток в правом предсердии. Он посылает электрический импульс, который заставляет сердце сокращаться, выталкивая кровь. Норма пульса для взрослого в покое — 60–100 ударов в минуту. Всё, что 100 и выше, считают тахикардией.

Пульс 100 — это опасно?

Зависит от контекста. Сотня ударов после пробежки или испуга — нормальная физиологическая реакция: обычно пульс возвращается к привычным значениям через некоторое время.

Если сердце стучит как бешеное в покое и без видимой причины, это повод задуматься об обследовании. За высоким пульсом могут скрываться сердечно-сосудистые нарушения, проблемы с щитовидной железой и другие заболевания.

Почему сердце ускоряется

Есть физиологические причины высокого пульса. Они проходят сами и не требуют лечения:

стресс и тревога: надпочечники выбрасывают адреналин;

физическая нагрузка: мышцам нужно больше кислорода;

кофе, курение: кофеин и никотин стимулируют нервную систему;

жара и духота.

Алкоголь — отдельная история. Он расширяет сосуды, давление падает, и сердце компенсирует это учащением ритма. Кроме того, исследование в Journal of the American College of Cardiology показало: каждый дополнительный алкогольный напиток в день был связан с повышенным риском фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) на 8%.

Аритмия: что это такое простыми словами, причины и симптомы

Возможны патологические причины. В этом случае нужно лечение:

лихорадка: у детей, например, при повышении температуры пульс учащается примерно на 10 ударов в минуту на каждый градус выше нормы.

примерно на 10 ударов в минуту на каждый градус выше нормы. анемия: нехватка гемоглобина заставляет сердце качать кровь быстрее, ускоряя пульс;

сердце качать кровь быстрее, ускоряя пульс; гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы) усиливает сердечную сократимость и сердечный выброс и может сопровождаться учащённым сердцебиением;

сердечную сократимость и сердечный выброс и может сопровождаться учащённым сердцебиением; болезни сердца: некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут сопровождаться учащённым пульсом.

Как снизить пульс дома

Сядьте или лягте и спокойно подышите. Если пульс увеличился из-за стресса или волнения, медленное дыхание и расслабление могут помочь активировать парасимпатическую нервную систему и постепенно снизить пульс.

Если пульс увеличился из-за стресса или волнения, медленное дыхание и расслабление могут помочь активировать парасимпатическую нервную систему и постепенно снизить пульс. Выпейте воды. Если учащение пульса связано с недостатком жидкости, восстановление водного баланса может помочь. Особенно актуален этот совет, если пульс вырос в жару или после тренировок.

Если учащение пульса связано с недостатком жидкости, восстановление водного баланса может помочь. Особенно актуален этот совет, если пульс вырос в жару или после тренировок. Уберите возможные стимуляторы. Не пейте кофе, энергетики и алкоголь, пока пульс повышен.

Не пейте кофе, энергетики и алкоголь, пока пульс повышен. Вагусные приёмы. Иногда пульс можно немного снизить , стимулируя блуждающий нерв. Нужно медленно выдохнуть через сомкнутые губы, напрячь мышцы живота на несколько секунд или приложить к лицу холодный компресс. Эти методы могут помочь при некоторых видах тахикардии, но эффективны не всегда и подходят не для каждого случая.

Когда вызывать скорую

Учащённый пульс вместе с любым из этих симптомов — повод звонить в скорую, это может оказаться сердечно-сосудистой катастрофой:

острая или давящая боль за грудиной, отдающая в руку или челюсть;

сильная одышка и нехватка воздуха;

головокружение, предобморочное состояние или потеря сознания;

резкий скачок или падение артериального давления.

Главное о пульсе больше 100 ударов

Сам по себе высокий пульс не говорит о болезни — гораздо важнее, в какой ситуации он повысился и как долго сохраняется. Если частота сердечных сокращений регулярно повышается в состоянии покоя без очевидной причины, стоит обратиться к врачу и разобраться, что именно заставляет сердце работать быстрее.

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