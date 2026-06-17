«Оземпик» помог мужской фертильности

Препараты на основе семаглутида и другие агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) могут быть связаны с улучшением качества спермы и уровня тестостерона у мужчин с ожирением. Такой вывод следует из систематического обзора, представленного на ежегодной встрече Endocrine Society в Чикаго.

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Обзор подготовила команда Пратибхи Натеш из Warwick Medical School. Учёные искали рандомизированные контролируемые исследования, в которых GLP-1-препараты применялись у мужчин с оценкой уровня тестостерона и репродуктивных показателей. Как сообщает Nature, критериям отбора соответствовали лишь пять работ — это говорит об ограниченности доказательной базы.

В одном из включённых исследований 30 мужчин с ожирением и гипогонадизмом (когда в организме вырабатывается слишком мало половых гормонов) на протяжении 16 недель получали либо препарат GLP-1, либо заместительную терапию тестостероном. К концу наблюдения уровень тестостерона вырос в обеих группах. Более детальные данные по сперме получены в оригинальном исследовании с участием 25 мужчин с диабетом 2-го типа, ожирением и функциональным гипогонадизмом: в течение 24 недель они либо принимали семаглутид, либо проходили заместительную терапию тестостероном.

Главный результат по качеству спермы оказался неожиданным. В группе семаглутида улучшилась морфология сперматозоидов: доля клеток нормальной формы выросла с 2 до 4%. В группе заместительной терапии тестостероном, напротив, количество и качество спермы снизились. Тестостерон при этом вырос в обеих группах, хотя сильнее — при гормональной терапии.

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Важно понимать контекст: по всей видимости, наблюдаемые эффекты связаны с лечением ожирения и улучшением метаболического здоровья в целом, а не с прямым воздействием препарата на репродуктивную систему. Ожирение само по себе угнетает выработку тестостерона и ухудшает параметры спермы, поэтому снижение веса на фоне GLP-1-терапии может косвенно влиять и на фертильность.

Комментарий исследователей однозначен: GLP-1-препараты — семаглутид, лираглутид, дулаглутид и другие — не изучались как средство лечения мужского бесплодия или гипогонадизма и не должны назначаться с этой целью. В обзор вошли только пять исследований с небольшим числом участников, а три из них — на здоровых мужчинах, принимавших препараты короткое время, — не выявили влияния на тестостерон. Нужны более крупные и методологически строгие работы. Вопросы терапии стоит обсуждать с врачом.

Семаглутид и его аналоги — не просто средства для снижения веса, а гормональные препараты, влияющие на весь организм. У них есть четкие показания. Согласно рекомендациям Американской и Европейской диабетических ассоциаций, агонисты ГПП-1 назначают в двух случаях: при сахарном диабете 2-го типа для контроля гликированного гемоглобина и снижения сердечных рисков, а также при избыточном весе (ИМТ ≥27) или ожирении (ИМТ ≥30) — но только если есть сопутствующие заболевания, такие как гипертония, преддиабет или апноэ сна. Сами по себе цифры на весах не могут быть основанием для назначения. Лекарство должно применяться только когда риски ожирения перевешивают риски от его приёма. Использовать семаглутид при нормальном ИМТ небезопасно и не имеет смысла.