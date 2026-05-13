Гастрит: 6 фактов, которые многие узнают слишком поздно

Жжение, тяжесть, тошноту и боль в верхней части живота люди часто терпят месяцами. Разобрались, откуда берётся гастрит и почему он связан не только с едой.

© Сгенерировано с помощью ИИ

Основная причина гастрита — бактерия Helicobacter pylori

Сегодня Helicobacter pylori считают основной причиной хронического гастрита во всём мире. Эта бактерия приспособилась к кислой среде желудка: она вырабатывает фермент уреазу, который помогает ей выживать рядом с желудочной кислотой.

H. pylori повреждает защитный слой слизи и поддерживает хроническое воспаление слизистой оболочки желудка. У части людей инфекция годами протекает почти бессимптомно, но со временем может приводить к атрофическому гастриту и язвенной болезни.

По данным исследований, Helicobacter pylori инфицированы около 40–50% людей в мире, хотя распространённость сильно зависит от страны, возраста и условий жизни.

Гастрит часто протекает без симптомов

Хронический гастрит может развиваться постепенно и долгое время не вызывать заметных жалоб. Даже при воспалении слизистой оболочки желудка человек может чувствовать себя нормально или связывать лёгкий дискомфорт с питанием и стрессом.

Если симптомы всё же появляются, они обычно неспецифичны: тяжесть после еды, чувство переполнения желудка, тошнота, вздутие, тупая боль или жжение в верхней части живота. Эти признаки встречаются и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поэтому по одним симптомам гастрит определить нельзя.

Во многих случаях гастрит обнаруживают случайно — например, во время плановой гастроскопии или обследования по поводу других состояний.

Гастрит: почему он не болит и как на самом деле его лечат

Острая еда — не главная причина гастрита

Долгое время гастрит связывали в основном с острой пищей, кофе и нерегулярным питанием. Сегодня известно, что главная причина хронического гастрита — инфекция Helicobacter pylori. Важную роль также играют частый приём нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), курение, злоупотребление алкоголем и аутоиммунные процессы.

Особенно сильно слизистую желудка могут повреждать НПВС — например, ибупрофен, диклофенак и аспирин. Эти препараты снижают выработку веществ, которые защищают стенку желудка от действия кислоты. При длительном или бесконтрольном приёме они повышают риск воспаления, эрозий и язв.

Нет убедительных доказательств, что острая пища или кофе сами по себе вызывают хронический гастрит, но у некоторых людей они могут усиливать уже существующие симптомы — боль, жжение или дискомфорт в желудке.

Стресс не вызывает гастрит

Многие считают, что гастрит появляется «от нервов», но современные исследования этого не подтверждают. Обычный психологический стресс сам по себе не приводит к воспалению слизистой желудка.

Современные данные показывают, что стресс чаще усиливает уже существующие симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, а не вызывает воспаление слизистой напрямую. При этом стресс тесно связан с функциональной диспепсией — состоянием, при котором появляются тяжесть, боль и дискомфорт в верхней части живота без выраженных признаков гастрита.

Хронический гастрит может повышать риск рака желудка

Длительное воспаление слизистой желудка со временем может приводить к изменениям клеток. Особенно внимательно врачи наблюдают пациентов с атрофическим гастритом — состоянием, при котором слизистая постепенно истончается и хуже выполняет свои функции.

У части людей такие изменения могут проходить через несколько стадий — атрофию, кишечную метаплазию и дисплазию, которые считают предраковыми состояниями. При этом риск рака желудка зависит от многих факторов: причины гастрита, возраста, наследственности и образа жизни.

Гастрит лечат не только диетой

При гастрите лечение зависит от причины заболевания. Если воспаление связано с бактерией Helicobacter pylori, врач обычно назначает комбинацию антибиотиков и препаратов, которые снижают кислотность желудка. Такая схема помогает уничтожить бактерию и уменьшить воспаление слизистой.

Одной только щадящей диеты в этом случае обычно недостаточно. Питание действительно может уменьшать неприятные симптомы — например, боль или жжение, — но не устраняет саму причину болезни. Для лечения H. pylori используют специальные схемы терапии.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.