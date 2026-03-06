Учёные рассказали о потенциальной связи хронического риносинусита и рака.

Крупное исследование, представленное на ежегодной встрече Американской академии аллергии, астмы и иммунологии AAAAI 2026, показало, что хронический риносинусит (ХРС) может быть связан с повышенным риском развития онкологических заболеваний. Работа, охватившая сотни тысяч пациентов из Южной Кореи и Японии, впервые предоставляет масштабные доказательства этой связи.

Учёные проанализировали медицинские данные взрослых старше 40 лет. В южнокорейской группе (более 587 тысяч человек) ХРС был связан с повышением общего риска рака на 15%. В японской группе (более 4,8 миллиона человек) этот показатель оказался ещё выше — риск возрастал на 63%. Дополнительный анализ подтвердил связь: у корейских пациентов с ХРС риск развития рака в целом был выше на 18%, а риск рака лёгкого — на 28%.

Самая сильная корреляция в обеих странах наблюдалась для некоторых конкретных типов рака. Так, у пациентов с ХРС в японской группе значительно чаще диагностировали гематологические злокачественные новообразования, рак лёгкого и рак щитовидной железы.

Интересно, что связь с общим риском рака и раком лёгкого была статистически значимой для пациентов с ХРС без полипов в носу, но не для тех, у кого болезнь сопровождалась полипами.

Доктор Сон Х. Чо, профессор Медицинского колледжа Морсани Университета Южной Флориды и один из авторов работы, подчеркнул, что результаты указывают на потенциальную связь между хроническим воспалением и развитием рака. Это может означать, что пациенты с ХРС, особенно среднего и пожилого возраста, нуждаются в более тщательном онкологическом наблюдении. В то же время он отметил необходимость подтверждения этих данных на популяциях в США и других западных странах, прежде чем делать глобальные выводы. Его группа уже начала аналогичный анализ на американских пациентах.

Доктор Дженнифер Маллиган, доцент кафедры отоларингологии Университета Флориды, назвала исследование важным, но указала на его ограничения. Она отметила, что такие общие факторы риска, как ожирение, курение и возраст старше 40 лет, характерны и для рака, и для ХРС. Хотя это делает связь между заболеваниями «биологически правдоподобной», статистическая модель не смогла полностью исключить их влияние.

