Виагра повышает риск проблем с глазами

Крупное ретроспективное исследование выявило возможную связь между приёмом силденафила и развитием серозной отслойки сетчатки.

© seb_ra/iStock.com

Согласно данным, опубликованным в журнале Eye, риск развития этого состояния у принимающих препарат мужчин возрастает на 54% по сравнению с теми, кто его не использует.

Ученые проанализировали данные электронных медицинских карт более 400 тысяч мужчин с эректильной дисфункцией из 70 медицинских систем США. В результате были сформированы две сопоставимые группы: одна принимала силденафил, другая — нет.

Хотя относительный риск (показывает, во сколько раз вероятность заболеть увеличивается в одной группе по сравнению с другой) увеличился более чем в полтора раза, абсолютные показатели (фактическая вероятность заболеть) остаются очень низкими: заболевание было диагностировано у 0,04% пациентов в группе принимавших препарат и у 0,02% в контрольной группе в течение года.

Исследователи предполагают, что механизм может быть связан с влиянием силденафила на кровоток и проницаемость сосудов сосудистой оболочки глаза.

Примечательно, что значимого увеличения риска других глазных патологий, таких как окклюзия сосудов сетчатки или ишемическая нейропатия зрительного нерва, обнаружено не было. Это позволяет предположить, что потенциальное негативное воздействие препарата может быть специфичным именно для серозных изменений сетчатки (при которой жидкость просачивается под сетчатку, вызывая её отслойку в макулярной зоне), а не для сосудистых нарушений в целом.

