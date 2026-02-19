«Виагра» и ещё два лекарства станут прорывом в лечении деменции

Международная группа учёных определила три уже существующих и одобренных препарата, которые могут быть перепрофилированы для лечения или профилактики болезни Альцгеймера.

© samael334/iStock.com

Исследование, проведённое под руководством учёных из университета Эксетара, опубликовано в Alzheimer’s Research & Therapy. В ходе исследования эксперты оценили 80 лекарств, используемых при других заболеваниях, чтобы найти среди них потенциально эффективные против деменции.

Лидером стала вакцина от опоясывающего лишая (Zostavax). Также высокий потенциал показали Виагра (силденафил) и препарат для лечения бокового амиотрофического склероза рилузол.

Создание нового лекарства занимает до 15 лет и стоит очень дорого. Перепрофилирование уже существующих и безопасных препаратов может стать быстрым и дешёвым способом найти лечение от деменции.

Все три препарата были отобраны потому, что они воздействуют на биологические процессы, связанные с болезнью Альцгеймера:

Вакцина от опоясывающего лишая влияет на иммунную систему. Предыдущие исследования показали, что вакцинированные люди имеют на 16% меньший риск развития деменции.

Предыдущие исследования показали, что вакцинированные люди имеют меньший риск развития деменции. Силденафил в экспериментах на мышах защищал нервные клетки, уменьшал накопление токсичного тау-белка и улучшал память.

уменьшал накопление токсичного тау-белка и улучшал память. Рилузол также показал способность снижать уровень тау-белка и улучшать мыслительные способности у животных.

Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты призывают к осторожности. Исследователи подчёркивают, что для подтверждения эффективности этих препаратов против болезни Альцгеймера необходимы масштабные клинические испытания на людях. В настоящее учёные работают над организацией таких испытаний в Великобритании.

Еще несколько препаратов попали в шорт-лист, но не соответствовали критериям, чтобы быть названными «приоритетными кандидатами». В их число вошли финголимод (используется при рассеянном склерозе), вортиоксетин (используется для лечения большого депрессивного расстройства), дазитиниб (используется при лейкемии) и цитизин (используется в анестезии).

