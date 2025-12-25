Эти 5 изменений в образе жизни спасут от деменции

Когда в СМИ говорят о профилактике деменции, стандартные советы обычно включают спорт, диету и кроссворды. Однако, согласно отчёту The Lancet, есть менее очевидные, но критически важные факторы. Разобрались, контроль каких из них может предотвратить или замедлить развитие деменции.

Отчёт, опубликованный в Lancet Commission on Dementia Prevention, Intervention, and Care, суммировал научные данные о том, что повышает риск деменции. Всего учёные выделили 14 факторов, которые можно изменить:

низкий уровень образования в раннем возрасте;

потеря слуха в среднем возрасте;

травмы головы;

гипертония;

алкогольная зависимость / злоупотребление алкоголем;

курение;

ожирение;

депрессия;

социальная изоляция;

диабет;

недостаток физической активности;

воздействие загрязнённого воздуха;

высокий уровень «плохого» холестерина в среднем возрасте (новый фактор);

нелеченое ухудшение зрения в пожилом возрасте (новый фактор).

Причины о которых говорят реже

Гигиена полости рта и лечение дёсен

Есть данные о связи между пародонтитом (болезнью дёсен) и болезнью Альцгеймера. Бактерии, такие как Porphyromonas gingivalis, могут проникать из воспалённых дёсен в кровоток и попадать в мозг, способствуя накоплению амилоидных бляшек.

Регулярная профессиональная чистка у стоматолога и использование зубной нити — это не только про здоровье зубов, но и про защиту мозга от хронического воспаления.

Своевременная коррекция слуха

Снижение слуха в среднем возрасте (после 40–45 лет) считается одним из самых значимых факторов риска. Когда мозг перестаёт получать чёткие звуковые сигналы, он тратит много ресурсов на их расшифровку (когнитивная перегрузка), а слуховые зоны коры начинают атрофироваться.

Если вы заметили, что стали переспрашивать или увеличивать громкость ТВ, проверьте слух. Использование слухового аппарата снижает риск когнитивного спада на 48% у людей из групп риска.

Защита глаз и коррекция зрения

Исследования подтвердили, что потеря зрения без лечения (например, катаракта) ускоряет развитие деменции. По аналогии со слухом, сенсорная депривация лишает мозг необходимой стимуляции.

Регулярная проверка у офтальмолога и своевременный подбор очков (линз) или операция по удалению катаракты помогают поддерживать нейронные связи.

Контроль уровня холестерина и сахара в крови

Даже если артериальное давление в норме, высокий уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и сахара повреждает мелкие сосуды мозга. Это ведёт к микроинсультам и нарушению гематоэнцефалического барьера, через который в мозг начинают проникать токсичные элементы.

В зрелом возрасте важно регулярно сдавать липидный профиль и гликированный гемоглобин, даже если нет лишнего веса.

Снижение воздействия загрязнённого воздуха

Мелкие твёрдые частицы из выхлопных газов и промышленного смога через обонятельные нервы могут попадать напрямую в мозг и вызывать нейровоспаление.

Старайтесь не гулять вдоль оживлённых магистралей. Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами дома, если живёте в промышленном районе или в мегаполисе. Проветривайте квартиру в часы минимального трафика.

Чем можно помочь человеку с деменцией

Если семье кто-то уже болеет деменцией, важную роль играют привычки и образ жизни — физическая активность, правильное питание, а также умственная и социальная активность. Кроме того, продуманные меры дома могут сильно облегчить жизнь человеку с деменцией и его близким.

Сохраняйте привычный порядок

Люди с деменцией чаще всего теряют недавние воспоминания. Резкая перестановка мебели, смена обоев или штор может вызвать тревогу и замешательство. Даже если кажется, что изменения пойдут на пользу, лучше оставлять привычное окружение нетронутым: привычка и порядок успокаивают.

Следите за уровнем освещённости

Пожилым людям и особенно тем, кто страдает деменцией, нужен яркий свет. Он помогает ориентироваться в пространстве и снижает риск травм. Учёные обнаружили, что яркий свет замедляет ухудшение познавательных способностей на 5%, уменьшает симптомы депрессии на 19% и замедляет постепенное снижение функциональных возможностей на 53%. Установите дополнительные лампы, замените старые лампочки на более яркие, открывайте шторы днём, мойте окна — даже такие простые меры улучшают видимость и настроение.

Уберите всё, что может стать причиной падений

Хотя менять привычный порядок нежелательно, безопасность важнее всего. Уберите ковры с высоким ворсом, закрепите провода, переставьте предметы, о которые легко споткнуться. Каждая травма может закончиться долгим пребыванием в больнице, а этого лучше избегать.

Создайте понятные ориентиры

Помогают видимые и крупные предметы: большие настенные часы, настольный календарь с крупными цифрами, ярко выделенные выключатели. Это позволяет человеку самостоятельно включать свет, понимать время и день недели, сохранять чувство контроля над окружающим миром.

Снижайте уровень шума

Громкие звуки телевизора, радио или разговоры перегружают мозг и мешают сосредоточиться. Для человека с деменцией даже обычный фоновый шум становится источником раздражения. Постарайтесь создавать тихую атмосферу: где возможно, усильте звукоизоляцию, выключайте лишние приборы и говорите медленно и ясно.

Главное: для профилактики деменции важны не только спорт и питание

Чтобы замедлить развитие деменции, следует внимательно относиться к здоровью полости рта, слуху и зрению и вовремя корректировать изменения. Контроль уровня холестерина и сахара в крови снижает риск повреждения сосудов мозга и микроинсультов. Для пожилых людей важно создать безопасное и ориентированное пространство дома — сохранять привычный порядок, обеспечивать яркое освещение, крупные часы, календарь, видимые выключатели и убирать предметы, которые могут привести к падению. И, наконец, снижение стресса и социальная активность — тихая, комфортная атмосфера и общение с близкими — помогают замедлить ухудшение мышления и памяти и поддерживать настроение.

