Кошки помогут лечить деменцию у людей

Новое исследование показывает, что у кошек с деменцией наблюдаются те же изменения мозга, что у людей. По мнению учёных, это может быть подсказкой для разработки новых методов лечения.

© senivpetro/Freepik

Симптомы деменции у пожилых кошек включают поведенческие изменения, сходные с симптомами болезни Альцгеймера у людей, усиление вокализации (мяуканья), дезориентацию и нарушение сна.

Исследование опубликовано в European Journal of Neuroscience. Международная группа учёных проанализировала ткани мозга 25 кошек разного возраста после их смерти, включая животных с признаками деменции. Используя высокоразрешающую микроскопию, команда обнаружила накопление токсичного белка бета-амилоида внутри синапсов — точек контакта между нервными клетками. Они играют ключевую роль в нормальной работе мозга, передавая сигналы от одной нервной клетки к другой. У людей с болезнью Альцгеймера синапсы разрушаются, из-за чего и ухудшается память и снижаются мыслительные способности.

Кроме того, исследование показало активность астроцитов и микроглии, двух типов поддерживающих клеток мозга, которые поглощают или «едят» поражённые бета-амилоидом синапсы. Этот процесс называется обрезкой синапсов, он важен во время развития мозга, но может способствовать потере синапсов в зрелом возрасте и развитию болезни Альцгеймера.

Учёные считают, что их результаты помогут ветеринарам лучше понимать и управлять когнитивным спадом у кошек, а врачам — поддержать разработку будущих методов лечения болезни Альцгеймера у людей.

Десятилетиями болезнь Альцгеймера исследовали на генетически модифицированных мышах. Естественным образом у грызунов болезнь не развивается, кошки в этом плане — более точная модель.

Абсолютно эффективных лекарств от болезни Альцгеймера пока нет. Препарат донанемаб проходит третью фазу клинических исследований, когда эффективность и безопасность лекарства проверяют по сравнению с плацебо. Второе лекарство — адуканумаб — американское Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA) одобрило ещё в 2021 году, однако эксперты заподозрили организацию в сговоре с производителем.

