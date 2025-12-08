У «Оземпика» появился конкурент

Учёные нашли новое лекарство, которое снижает уровень сахара и помогает сжигать жир без влияния на аппетит и мышечную массу. Это важно для лечения диабета 2-го типа и ожирения.

Исследование провели специалисты из Каролинского института в Швеции, оно опубликовано в журнале Cell. Новый препарат работает иначе, чем известные лекарства вроде «Оземпика». Они воздействуют на мозг, снижая аппетит, но могут вызывать побочные эффекты: потерю аппетита, снижение мышечной массы и проблемы с желудком.

Основное действующее вещество нового лекарства — лабораторный аналог β2-агониста. Это класс препаратов, которые активируют β2-адренорецепторы в мышечной ткани, обычно их применяют при заболеваниях дыхательных путей. Здесь же учёные используют их метаболический эффект, чтобы усилить потребление глюкозы мышцами без влияния на аппетит. Как результат, мышцы лучше перерабатывают глюкозу. Именно благодаря этому снижается уровень сахара и улучшается состав тела.

Так как лекарство действует иначе, чем препараты на основе GLP-1, его можно применять самостоятельно или вместе с ними. Клинические исследования I фазы доказали безопасность. Следующий этап — масштабные клинические испытания.

