Учёные создали лекарство, которое «чинит» ДНК

Учёные из медицинского центра «Седарс-Синай» разработали экспериментальный препарат, который «ремонтирует» ДНК. Он также служит прототипом лекарства, которое восстанавливает повреждения клеток из-за инфаркта, воспалительных и других заболеваний.

Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine. Учёные представили препарат TY1 — лабораторную версию молекулы РНК, которая активизирует ген TREX1. Он помогает иммунным клеткам «очищать» повреждённые фрагменты ДНК.

Препарат разрабатывали больше 20 лет. Учёные выделили клетки-предшественники сердечной ткани. В отличие от стволовых, они действуют более избирательно и способствуют восстановлению сердца.

Позже исследователи открыли, что клетки-предшественники посылают микроскопические пузырьки, заполненные молекулами РНК, называемые экзосомами. С помощью них клетки обмениваются информацией друг с другом. Цель работы была в том, чтобы расшифровать информацию внутри экзосом и отобрать молекулы с терапевтическим действием.

Учёные проанализировали состав РНК внутри экзосом. Одна молекула РНК сильно преобладала над остальными. Оказалось, что именно она ускоряла восстановление повреждённых тканей у лабораторных животных после инфаркта миокарда.

TY1 — синтетическая версия молекулы РНК, созданная, чтобы воспроизвести структуру лекарств на основе РНК в клинических условиях. Препарат работает за счёт увеличения выработки иммунных клеток, которые устраняют повреждённые ДНК, что сводит к минимуму образование рубцовой ткани после сердечного приступа.

TY1 также эффективен при других состояниях, в том числе аутоиммунных, когда организм атакует собственные клетки. Это совершенно новый механизм заживления. В дальнейшем исследователи планируют перейти к клиническим испытаниям.

