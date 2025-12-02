Чем болели генсеки СССР: 4 истории

Мария Муссова

Казалось, у них было всё, чтобы оставаться здоровыми: специальные клиники, закрытые санатории, доступ к лучшим врачам и к передовым медицинским разработкам. Однако реальность оказалась прозаичной. У генсеков были те же болезни, что и у обычных людей. Разобрались, почему так происходило.

Иосиф Сталин

Ещё в детстве Сталин перенёс тяжёлую форму оспы, после которой на его лице остались характерные рубцы, сохранившиеся на всю жизнь. Он также страдал хроническими болями в суставах, что отмечали врачи и сотрудники охраны. Кроме того, в юности Сталин травмировал левую руку, она частично утратила подвижность и была заметно слабее правой.

Согласно статье в журнале Cardiovascular Pathology причиной смерти Сталина стал геморрагический инсульт, который затронул левое полушарие мозга. Также у него выявили атеросклероз сосудов головного мозга. По некоторым данным, это могло быть причиной снижения когнитивных функций, что в некоторой степени объясняет ухудшение памяти, концентрации и паранойю, которым Сталин был подвержен в последние годы жизни.

Эти процессы были следствием высокого артериального давления. Несмотря на доступ к лучшим врачам того времени, Сталин десятилетиями игнорировал симптомы стойкой гипертонии. Многолетнее курение, длительные совещания и стрессовый образ жизни усугубляли проблему.

Леонид Брежнев

Считается, что к моменту прихода к власти у Брежнева уже были проблемы со здоровьем. Влияло постоянное недосыпание, курение и хронический стресс. Кроме того, историки и лечащие врачи указывали на зависимость от снотворных. Злоупотребление приводило к передозировкам, нарушало координацию, речь (усиливая уже существующие проблемы) и психическое состояние. Это проявлялось в апатии, сонливости, замедленной реакции и, как считается, повлияло на его способность принимать решения в последние годы.

Исходя из исследовательских публикаций и хроник, Брежнев страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и в достаточно молодом возрасте перенёс несколько инфарктов. Остальные болезни, такие как лейкемия, эмфизема или рак челюсти, медицинскими источниками не подтверждены. Официальная причина смерти Леонида Брежневаострая сердечная недостаточность (его внезапная остановка). Это произошло из-за тяжёлой ишемической болезни сердца и сильного склероза (закупорки) сосудов, что критически ослабило сердечную функцию.

Юрий Андропов

В воспоминаниях врачей того времени упоминается, что ещё до назначения на высокие посты у него были проблемы с сердцем. Кроме того, Андропов много лет страдал хроническим заболеванием почек. При этом нарушении функции почек постепенно снижаются и организм теряет способность эффективно выводить продукты обмена и лишнюю жидкость. Это приводит к нарастающей интоксикации, скачкам давления, анемии, сбоям в работе сердца и иммунной системы. Из-за этой болезни генсеку нужен был диализ — процедура искусственной очистки крови.

После отдыха на юге, где, как отмечает историки, Андропов простудился, у него развилось опасное осложнению — флегмона. Это острое гнойное воспаление мягких тканей. В случае Андропова инфекция, по всей видимости, оказалась агрессивной: воспаление быстро распространилось, понадобилась операция, после чего его госпитализировали, но он так и не вышел из больницы.

Константин Черненко

Он также заступил на пост уже с хроническими болезнями. В статье BMC Research Notes отмечаются хроническая обструктивная болезнь лёгких, сердечная недостаточность, хроническое заболевание печени и возможное снижение когнитивных функций.

Главным общеизвестным диагнозом Черненко была тяжёлая эмфизема лёгких, которая развивалась у него долгие годы. По словам лечащего врача, болезнь могла быть наследственной, так как у близких родственников генсека была та же болезнь и даже одинаковый темп её развития. При эмфиземе лёгких разрушаются стенки альвеол (малых воздушных пузырьков). Из-за этого снижается площадь обмена кислорода и углекислого газа, и лёгкие теряют эластичность.

Из-за болезни организм Черненко постоянно испытывал дефицит кислорода. Любая физическая активность отнимала много сил, а потребность в кислороде возрастала. В результате дыхательная недостаточность делала Черненко немощным — даже повседневное передвижение и рабочие обязанности давались с трудом. Ему были доступны передовые на тот момент методы лечения, включая терапию зарубежными препаратами и кислородные концентраторы, однако это не смогло остановить болезнь. По воспоминаниям лечащих врачей, на вскрытии ткань лёгких была полностью атрофирована.

Главное

Несмотря на доступ к лучшим врачам и передовому лечению, генеральные секретари СССР страдали обычными хроническими болезнями. Сталин умер от инсульта на фоне атеросклероза и гипертонии, Брежневот сердечной недостаточности, Андропов — от осложнений болезни почек и флегмоны, а Черненко — от тяжёлой эмфиземы лёгких и сердечной недостаточности. Заболевания постепенно подрывали их здоровье, и медицина того времени не могла остановить этот процесс.

Важные исследования

