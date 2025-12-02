Чем болели генсеки СССР: 4 истории

Казалось, у них было всё, чтобы оставаться здоровыми: специальные клиники, закрытые санатории, доступ к лучшим врачам и к передовым медицинским разработкам. Однако реальность оказалась прозаичной. У генсеков были те же болезни, что и у обычных людей. Разобрались, почему так происходило.

Ещё в детстве Сталин перенёс тяжёлую форму оспы, после которой на его лице остались характерные рубцы, сохранившиеся на всю жизнь. Он также страдал хроническими болями в суставах, что отмечали врачи и сотрудники охраны. Кроме того, в юности Сталин травмировал левую руку, она частично утратила подвижность и была заметно слабее правой.

Согласно статье в журнале Cardiovascular Pathology причиной смерти Сталина стал геморрагический инсульт, который затронул левое полушарие мозга. Также у него выявили атеросклероз сосудов головного мозга. По некоторым данным, это могло быть причиной снижения когнитивных функций, что в некоторой степени объясняет ухудшение памяти, концентрации и паранойю, которым Сталин был подвержен в последние годы жизни.

Эти процессы были следствием высокого артериального давления. Несмотря на доступ к лучшим врачам того времени, Сталин десятилетиями игнорировал симптомы стойкой гипертонии. Многолетнее курение, длительные совещания и стрессовый образ жизни усугубляли проблему.

Считается, что к моменту прихода к власти у Брежнева уже были проблемы со здоровьем. Влияло постоянное недосыпание, курение и хронический стресс. Кроме того, историки и лечащие врачи указывали на зависимость от снотворных. Злоупотребление приводило к передозировкам, нарушало координацию, речь (усиливая уже существующие проблемы) и психическое состояние. Это проявлялось в апатии, сонливости, замедленной реакции и, как считается, повлияло на его способность принимать решения в последние годы.

Исходя из исследовательских публикаций и хроник, Брежнев страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и в достаточно молодом возрасте перенёс несколько инфарктов. Остальные болезни, такие как лейкемия, эмфизема или рак челюсти, медицинскими источниками не подтверждены. Официальная причина смерти Леонида Брежнева — острая сердечная недостаточность (его внезапная остановка). Это произошло из-за тяжёлой ишемической болезни сердца и сильного склероза (закупорки) сосудов, что критически ослабило сердечную функцию.

В воспоминаниях врачей того времени упоминается, что ещё до назначения на высокие посты у него были проблемы с сердцем. Кроме того, Андропов много лет страдал хроническим заболеванием почек. При этом нарушении функции почек постепенно снижаются и организм теряет способность эффективно выводить продукты обмена и лишнюю жидкость. Это приводит к нарастающей интоксикации, скачкам давления, анемии, сбоям в работе сердца и иммунной системы. Из-за этой болезни генсеку нужен был диализ — процедура искусственной очистки крови.

После отдыха на юге, где, как отмечает историки, Андропов простудился, у него развилось опасное осложнению — флегмона. Это острое гнойное воспаление мягких тканей. В случае Андропова инфекция, по всей видимости, оказалась агрессивной: воспаление быстро распространилось, понадобилась операция, после чего его госпитализировали, но он так и не вышел из больницы.

Он также заступил на пост уже с хроническими болезнями. В статье BMC Research Notes отмечаются хроническая обструктивная болезнь лёгких, сердечная недостаточность, хроническое заболевание печени и возможное снижение когнитивных функций.

Главным общеизвестным диагнозом Черненко была тяжёлая эмфизема лёгких, которая развивалась у него долгие годы. По словам лечащего врача, болезнь могла быть наследственной, так как у близких родственников генсека была та же болезнь и даже одинаковый темп её развития. При эмфиземе лёгких разрушаются стенки альвеол (малых воздушных пузырьков). Из-за этого снижается площадь обмена кислорода и углекислого газа, и лёгкие теряют эластичность.

Из-за болезни организм Черненко постоянно испытывал дефицит кислорода. Любая физическая активность отнимала много сил, а потребность в кислороде возрастала. В результате дыхательная недостаточность делала Черненко немощным — даже повседневное передвижение и рабочие обязанности давались с трудом. Ему были доступны передовые на тот момент методы лечения, включая терапию зарубежными препаратами и кислородные концентраторы, однако это не смогло остановить болезнь. По воспоминаниям лечащих врачей, на вскрытии ткань лёгких была полностью атрофирована.

Несмотря на доступ к лучшим врачам и передовому лечению, генеральные секретари СССР страдали обычными хроническими болезнями. Сталин умер от инсульта на фоне атеросклероза и гипертонии, Брежнев — от сердечной недостаточности, Андропов — от осложнений болезни почек и флегмоны, а Черненко — от тяжёлой эмфиземы лёгких и сердечной недостаточности. Заболевания постепенно подрывали их здоровье, и медицина того времени не могла остановить этот процесс.

