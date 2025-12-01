Названы 7 признаков того, что нужно бежать к кардиологу

Даже если ничего не беспокоит, профилактический осмотр никогда не будет лишним. Некоторые симптомы могут указывать на проблемы с сердцем. Разобрались, когда нужно идти к кардиологу.

Боль в груди

Это один из самых характерных признаков сердечных заболеваний. Боль может ощущаться по-разному:

чувство сдавливания;

ощущение тяжести за грудиной;

за грудиной; чувство жжения в груди;

в груди; боль или дискомфорт, отдающие в левую руку, шею или нижнюю челюсть.

Бывает, что боль усиливается при физической нагрузке или стрессе и проходит в покое. Это типичный признак стенокардии, когда сердце испытывает нехватку кислорода.

Важно! Если сильная боль в груди появляется внезапно, сопровождается одышкой, холодным потом и тошнотой, немедленно вызывайте скорую помощь. Это может быть инфаркт.

Учащённый или замедленный пульс, нарушение ритма

Если пульс больше 100 или меньше 60 ударов в минуту в покое, это повод для обследования. К врачу нужно обратиться и при ощущении перебоев, когда сердце будто замирает, скачет, делает лишние удары или пропускает их. Подобные симптомы возникают при аритмии.

Примечательно, что экстрасистолы (внеочередные сокращения, из-за чего сердце может замирать или пропускать удар) встречаются у 80% здоровых людей, особенно во время стресса. Пропусков может быть до сотни в день, и это может быть вариантом нормы. Однако судить тут врачу.

Важно! Обязательно обратитесь к врачу, если изменения ритма повторяются часто, сочетаются с одышкой, слабостью, головокружением или потемнением в глазах.

Одышка

Лёгкая одышка после нагрузки — нормальная физиологическая реакция. Например, здоровый взрослый человек обычно может подняться на 2–3 этажа без выраженного затруднения дыхания. Умеренное учащение дыхания при подъёме выше — вариант нормы, особенно если человек не занимается спортом или у него есть лишний вес.

Если же одышка возникает при лёгкой физической нагрузке, заставляет останавливаться, чтобы перевести дух, это может быть признаком болезни. Одышка в покое указывает на серьёзную степень сердечной недостаточности.

Головокружения, обмороки

Кратковременное головокружение может возникать у любого человека — например, когда он резко встаёт или при утомлении. Но если это происходит регулярно, стоит насторожиться.

Такой симптом может указывать на нарушение притока крови к мозгу — например, из-за аритмии, снижения давления или проблем с клапанами сердца.

Отёки

Отёки могут возникать по разным причинам:

долгое сидение (например, долгие поездки), из-за чего застаивается лимфа;

(например, долгие поездки), из-за чего застаивается лимфа; неумеренное употребление соли (из-за чего жидкость задерживается в организме);

(из-за чего жидкость задерживается в организме); болезни сердца или почек.

Примечательно, что при болезнях сердца отекают ноги, а при болезнях почек — лицо.

При сердечной недостаточности сердцу становится труднее перекачивать кровь, и жидкость задерживается в тканях. Характерны отёки стоп, голеней и лодыжек. Со временем жидкость может скапливаться в брюшной полости (асцит).

Быстрая утомляемость

Это один из самых недооценённых признаков сердечно-сосудистых нарушений. Часто симптом списывают на стресс, нехватку сна или возраст.

Когда сердцу становится трудно перекачивать кровь, организм получает меньше кислорода. В ответ снижается выносливость — привычные нагрузки даются тяжелее, появляется слабость, хочется чаще присесть или сделать паузу.

Характерный признак — утомляемость, которая появляется даже после небольшой нагрузки: лёгкой прогулки, подъёма на один-два этажа или домашних дел.

Повышенное давление

Артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст. — повод обратиться к врачу. Если такие цифры появляются постоянно (а не эпизодически — например, на фоне стресса), это говорит об артериальной гипертензии.

Опасность высокого давления в том, что долгое время оно может не проявляться. При этом оно постепенно повреждает сосуды, перегружает сердце и увеличивает риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Чем раньше обратиться к врачу и начать лечение, тем меньше будет осложнений.

Главное

Болезни сердца могут долго быть бессимптомными или сопровождаться лёгкими проявлениями. Боль в груди, нестабильный пульс, одышка, отёки, головокружение и повышенная утомляемость — возможные признаки нарушений работы сердца. Чем раньше начать обследование, тем выше шанс предотвратить серьёзные осложнения.

