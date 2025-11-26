Названы 8 признаков, что пора к психиатру

Вопреки стереотипам, визит к этому специалисту необходим не только при тяжёлых расстройствах. Врач-психиатр Эдуард Холодов рассказал «Рамблеру», когда нужна профессиональная помощь.

© Moment Makers Group/iStock.com

Психиатр — это врач, который лечит психические (шизофрения, биполярное расстройство), эмоциональные (тревожное расстройство, панические атаки) и поведенческие (обсессивно-компульсивное, нарушение пищевого поведения) расстройства. Он может назначать лекарства и другие методы лечения. Оценивая состояние, психиатры учитывают психические и физические аспекты.

По данным American Psychiatric Association, предубеждения, связанные с расстройствами психики, — это главный барьер, из-за которого многие избегают профессиональной помощи. Однако пойти к психиатру — это такая же забота о себе, как пойти к кардиологу, когда болит сердце.

Многие воспринимают подавленное состояние, раздражительность или постоянную усталость как нечто само собой разумеющееся, поэтому слишком долго откладывают визит к специалисту.

«Граница между временными трудностями и состоянием, когда нужна помощь, действительно бывает размыта. Ориентироваться нужно не на диагнозы, а на сигналы, которые человеку подаёт его собственная психика». Эдуард Холодов ведущий психиатр клиники «Аксона»

Как понять, что проблема — это повод обратиться за помощью?

Изменился образ жизни

Речь не об отдельных плохих днях. Если несколько недель или месяцев настроение подавленное, человек отменяет встречи, не может сосредоточиться на работе, забросил то, что приносило радость, — значит, психика перегружена и не справляется. Ангедония — неспособность получать удовольствие — это распространённый симптом депрессии и других психических расстройств (посттравматического стрессового, шизофрении).

«Это похоже на ситуацию, когда человек на протяжении нескольких недель игнорирует постоянную физическую боль — в итоге это может привести к кризису», — говорит специалист.

Сложно контролировать эмоции

Реакция на обычные события становится неадекватной. Например, наворачиваются слёзы из-за мелочей. Гнев вспыхивает там, где раньше была невозмутимость. Или, наоборот, возникает полная эмоциональная опустошённость в ситуациях, которые должны вызывать сильные чувства. Когда человек не контролирует эмоции — это один из самых распространённых маркеров.

Физические симптомы без явных причин

© fizkes/iStock.com

Появились головные боли, проблемы с пищеварением, учащённое сердцебиение, мышечное напряжение, бессонница, но терапевт, невролог и гастроэнтеролог не нашли органических причин. Это классическое проявление психосоматики: непережитый стресс и подавленные эмоции проявляются через тело. В таких случаях лечение направлено прежде всего на психические проявления, а не только на физические симптомы.

Постоянный упадок сил

Даже после сна человек не чувствует себя отдохнувшим. Постоянная фоновая усталость становится нормой — это признак того, что ресурсы нервной системы истощились.

Изоляция

Стало сложно поддерживать социальные связи, звонки и встречи раздражают, появилась склонность к изоляции. Чувство одиночества и потеря эмоциональной связи с окружением становятся постоянными, а для любого общения нужны усилия. Социальная изоляция — одновременно симптом и фактор, который усугубляет состояние.

Меняются базовые привычки

© karlyukav/Freepik

Если резко изменился аппетит и это продолжается какое-то время, появились проблемы со сном (бессонница, дневная сонливость), снизился интерес к сексу — всё это «красные флаги», которые указывают на сильную эмоциональную нестабильность.

Навязчивые мысли и страхи

Появляются повторяющиеся тревожные сценарии будущего, постоянная самокритика, чувство вины и страхи, которые отнимают все силы и внимание. Если человек теряет контроль над собственным мышлением, это повод обратиться за помощью.

Разрушительное поведение

Если привычные способы справляться с внутренней болью — алкоголь, еда, соцсети или импульсивные покупки — становятся единственным выходом, это указывает на то, что естественные механизмы саморегуляции нарушены и необходима помощь специалиста.

Главное

Когда психика не справляется с нагрузкой, человек начинает хуже чувствовать себя в повседневной жизни, теряет интерес к тому, что раньше радовало, реагирует на события слишком остро или неожиданно для себя. Появляются странные ощущения в теле, хотя обследования не показывают болезней. Усталость становится постоянной и сохраняется даже после сна. Появляются проблемы в общении. Меняется сон, аппетит, снижается интерес к сексу. В голове крутятся навязчивые мысли, их сопровождает тревога. Иногда человек пытается облегчить состояние алкоголем или едой, но это лишь на время заглушает тревогу. При таких признаках важно не ждать, что само пройдёт. Лучше обратиться к психиатру и получить профессиональную помощь.

