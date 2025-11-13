Психиатр назвал 6 причин галлюцинаций

То, что видимо, слышимо, осязаемо, чувствуется на вкус и запах, влияет на то, как человек воспринимает окружающую среду и всё, что в ней находится. Врач-психиатр Эдуард Холодов рассказал «Рамблеру», почему это восприятие иногда оказывается ложным.

Что такое слуховые и зрительные галлюцинации

«Галлюцинации — один из самых загадочных и пугающих симптомов в медицине. Они окружены мифами: от видений святых и бесов до голосов из потустороннего мира. Сегодня психиатрия далеко продвинулась в понимании природы этого феномена». Эдуард Холодов ведущий психиатр клиники «Аксона»

Галлюцинация — это ложное восприятие без реального объекта. Мозг создаёт образ, звук или ощущение из ничего. Человек видит кого-то в пустой комнате, слышит голос в тишине, чувствует насекомых на коже, хотя там никого и ничего нет. Главная черта — ощущение полной реальности происходящего.

Причины галлюцинаций

Галлюцинации чаще всего возникают как симптом заболеваний:

Шизофрения. Более чем у 70% людей с этой болезнью есть зрительные галлюцинации, а 60–90% слышат голоса. У некоторых также могут возникать обонятельные и вкусовые галлюцинации.

Более чем у 70% людей с этой болезнью есть зрительные галлюцинации, а 60–90% слышат голоса. У некоторых также могут возникать обонятельные и вкусовые галлюцинации. Неврологические: опухоли мозга, эпилепсия, деменция, болезнь Альцгеймера, инсульт.

опухоли мозга, эпилепсия, деменция, болезнь Альцгеймера, инсульт. Интоксикации: отравление алкоголем (белая горячка), наркотиками (амфетамины, ЛСД), промышленными ядами.

отравление алкоголем (белая горячка), наркотиками (амфетамины, ЛСД), промышленными ядами. Тяжёлые соматические болезни: печеночная или почечная недостаточность, высокая температура, тяжёлые инфекции.

печеночная или почечная недостаточность, тяжёлые инфекции. Мигрень. Примерно треть людей с этим видом головной боли также испытывают ауру — разновидность зрительной галлюцинации. Она может выглядеть как разноцветный светящийся полумесяц.

Примерно треть людей с этим видом головной боли также испытывают ауру — разновидность зрительной галлюцинации. Она может выглядеть как разноцветный светящийся полумесяц. Как последствие проблем со зрением. Считается, что до половины людей с дегенерацией жёлтого пятна в какой-то момент сталкиваются со зрительными галлюцинациями. Они могут проявляться в виде простых бесформенных вспышек света, цветов или фигур. Однако многие видят более сложные формы, такие как сетки и решётки.

«Хотя галлюцинации часто — главный симптом многих тяжёлых психических расстройств, они могут возникать и в других ситуациях», — объясняет специалист.

Иногда они могут возникать:

Как часть нормального опыта. Например, при засыпании (гипнагогические) или пробуждении (гипнопомпические).

Например, при засыпании (гипнагогические) или пробуждении (гипнопомпические). Человек может слышать оклик своего имени или видеть кратковременный образ.

Как реакция на утрату, например человек «видит» или «слышит» умершего близкого. Это часто приносит утешение и со временем проходит.

например человек «видит» или «слышит» умершего близкого. Это часто приносит утешение и со временем проходит. В рамках реактивного психоза: при крайне тяжёлой психологической травме.

Кроме того, мощный провокатор галлюцинаций — это сочетание хронического стресса, сильной усталости и депривации сна. Мозг, лишённый ресурсов для адекватной обработки информации, начинает давать сбои. Обычно в таких случаях галлюцинации бывают кратковременными и простыми.

Мелкие пятна или вспышки света в периферическом зрении.

Ощущение, что кто-то позвал по имени.

Кратковременные визуальные иллюзии, переходящие в галлюцинации. Например, показалось, что в углу что-то есть, а при взгляде прямо — уже нет.

Длительность таких эпизодов — от нескольких секунд до минут. Они, как правило, исчезают после полноценного отдыха и нормализации сна. Однако, если они повторяются, длятся долго или становятся сложными — это серьёзный повод немедленно обратиться к специалисту, так как это может быть первой ласточкой более серьёзного нарушения.

Симптомы и виды галлюцинаций

Галлюцинации делятся по типу воспринимающего органа чувств или по характеру ощущения. Вот основные:

Слуховые. Это самый частый вид галлюцинаций. Они проявляются в виде несуществующих звуков, таких как музыка, шум шагов, стук или чаще всего голоса. Голоса могут быть нейтральными, положительными или отрицательными, иногда они могут побуждать к потенциально опасному поведению.

Это самый частый вид галлюцинаций. Они проявляются в виде таких как музыка, шум шагов, стук или чаще всего голоса. Голоса могут быть нейтральными, положительными или отрицательными, иногда они могут к потенциально Зрительные. Человек видит объекты, образы или явления, которых нет в реальности. Это могут быть предметы, фигуры, люди, животные или необычные световые эффекты.

Человек или явления, которых нет в реальности. Это могут быть предметы, фигуры, люди, животные или необычные световые эффекты. Тактильные. Проявляются в виде ложных ощущений на теле или внутри него. Человек может чувствовать прикосновения, ползание насекомых по коже (ощущение, известное как формикация) или ложное смещение внутренних органов.

Проявляются в виде на теле или внутри него. Человек может чувствовать прикосновения, насекомых по коже (ощущение, известное как формикация) или ложное смещение внутренних органов. Обонятельные. Состоят в ощущении запахов, которые объективно отсутствуют и не воспринимаются другими людьми.

Состоят в ощущении запахов, которые объективно и не воспринимаются другими людьми. Вкусовые. Появление странного или неприятного вкуса, часто металлического. Эти галлюцинации сравнительно часто встречаются как симптом у людей с эпилепсией.

Появление странного или неприятного вкуса, часто Эти галлюцинации сравнительно часто встречаются как симптом Галлюцинации присутствия. Это ощущение того, что рядом находится человек, хотя никого нет. Кажется, что кто-то стоит за спиной или просто находится в одной комнате.

Это ощущение того, что рядом находится человек, хотя никого нет. Кажется, что кто-то стоит за спиной или просто находится в одной комнате. Проприоцептивные. Связаны с ложным восприятием положения и движения тела. Человеку может казаться, что он летит, парит или совершает другие движения, хотя физически он неподвижен.

Диагностика и методы обследования

Иногда человек может сам осознать, что испытывает галлюцинации.

«Это зависит от причины и остроты состояния. При некоторых заболеваниях, например при шизофрении, критика к галлюцинациям часто отсутствует. Человек не сомневается в их реальности. Однако есть понятие критичности или осознания болезни (инсайта)», — поясняет врач.

Если эпизод случился впервые, человек может задуматься: «Со мной что-то не так. Не может же никто не слышать эти звуки?» Это первый и очень важный признак для обращения к врачу.

Объективные признаки для окружающих:

Человек разговаривает сам с собой, причём это выглядит как диалог (отвечает на вопросы, пауза, снова ответ).

причём это выглядит как диалог (отвечает на вопросы, пауза, снова ответ). Внезапно замолкает, прислушивается к чему-то невидимому для вас. Взгляд направлен в пустое пространство, словно следит за кем-то.

Взгляд направлен в пустое пространство, словно следит за кем-то. Неадекватная реакция испуга, отвращения или смеха без видимой причины.

испуга, отвращения или смеха без видимой причины. Попытки стряхнуть с себя или согнать несуществующее насекомое.

При диагностике галлюцинаций и чтобы понять причину, врач проводит полное обследование. Собирает подробный анамнез, направляет к неврологу, назначает ЭЭГ, МРТ или КТ головного мозга и анализы, чтобы исключить физические заболевания, которые могут вызывать подобные симптомы.

Лечение и поддержка

Лечение подбирает врач, чтобы устранить основную причину галлюцинаций. Всё зависит от того, какое именно заболевание их вызывает. Например:

При шизофрении или деменции (в том числе при болезни Альцгеймера) назначают специальные препараты, корректирующие работу мозга.

Если галлюцинации связаны с эпилепсией, применяют противосудорожные средства.

При нарушениях зрения, таких как дегенерация жёлтого пятна, глаукома или катаракта, лечат основное глазное заболевание.

В случае опухолей головного мозга может потребоваться хирургическое лечение или лучевая терапия.

У людей, страдающих мигренями, применяют препараты из группы триптанов, бета-блокаторов или противосудорожных средств.

«Галлюцинации — это симптом, а не диагноз. Он требует внимательного и профессионального изучения. Не стоит бояться или стыдиться этого явления. Современная медицина располагает методами помощи в большинстве случаев. Главное — своевременно сделать первый шаг навстречу врачу», — заключает специалист.

Главное

Галлюцинации — это ощущения или образы без реального источника. Человек может видеть, слышать или чувствовать то, чего нет, и при этом быть уверен в реальности происходящего. Причины разные, от шизофрении и деменции до эпилепсии, мигрени, интоксикаций и сильного стресса. Иногда они появляются из-за переутомления и недосыпа. Если человек разговаривает сам с собой, прислушивается к голосам или реагирует на то, чего другие не замечают, — это повод обратиться к врачу. Диагностика включает осмотр специалиста, неврологические исследования и анализы, чтобы исключить физические болезни. Лечат не сами галлюцинации, а их причину. Главное — не откладывать визит к врачу.

