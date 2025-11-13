Психиатр назвал 6 причин галлюцинаций

Откуда берутся галлюцинации: 6 причин
То, что видимо, слышимо, осязаемо, чувствуется на вкус и запах, влияет на то, как человек воспринимает окружающую среду и всё, что в ней находится. Врач-психиатр Эдуард Холодов рассказал «Рамблеру», почему это восприятие иногда оказывается ложным.
Что такое слуховые и зрительные галлюцинации
«Галлюцинации — один из самых загадочных и пугающих симптомов в медицине. Они окружены мифами: от видений святых и бесов до голосов из потустороннего мира. Сегодня психиатрия далеко продвинулась в понимании природы этого феномена».Эдуард Холодовведущий психиатр клиники «Аксона»
Галлюцинация — это ложное восприятие без реального объекта. Мозг создаёт образ, звук или ощущение из ничего. Человек видит кого-то в пустой комнате, слышит голос в тишине, чувствует насекомых на коже, хотя там никого и ничего нет. Главная черта — ощущение полной реальности происходящего.
Причины галлюцинаций
Галлюцинации чаще всего возникают как симптом заболеваний:
- Шизофрения. Более чем у 70% людей с этой болезнью есть зрительные галлюцинации, а 60–90% слышат голоса. У некоторых также могут возникать обонятельные и вкусовые галлюцинации.
- Неврологические: опухоли мозга, эпилепсия, деменция, болезнь Альцгеймера, инсульт.
- Интоксикации: отравление алкоголем (белая горячка), наркотиками (амфетамины, ЛСД), промышленными ядами.
- Тяжёлые соматические болезни: печеночная или почечная недостаточность, высокая температура, тяжёлые инфекции.
- Мигрень. Примерно треть людей с этим видом головной боли также испытывают ауру — разновидность зрительной галлюцинации. Она может выглядеть как разноцветный светящийся полумесяц.
- Как последствие проблем со зрением. Считается, что до половины людей с дегенерацией жёлтого пятна в какой-то момент сталкиваются со зрительными галлюцинациями. Они могут проявляться в виде простых бесформенных вспышек света, цветов или фигур. Однако многие видят более сложные формы, такие как сетки и решётки.
«Хотя галлюцинации часто — главный симптом многих тяжёлых психических расстройств, они могут возникать и в других ситуациях», — объясняет специалист.
Иногда они могут возникать:
- Как часть нормального опыта. Например, при засыпании (гипнагогические) или пробуждении (гипнопомпические).
- Человек может слышать оклик своего имени или видеть кратковременный образ.
- Как реакция на утрату, например человек «видит» или «слышит» умершего близкого. Это часто приносит утешение и со временем проходит.
- В рамках реактивного психоза: при крайне тяжёлой психологической травме.
Кроме того, мощный провокатор галлюцинаций — это сочетание хронического стресса, сильной усталости и депривации сна. Мозг, лишённый ресурсов для адекватной обработки информации, начинает давать сбои. Обычно в таких случаях галлюцинации бывают кратковременными и простыми.
- Мелкие пятна или вспышки света в периферическом зрении.
- Ощущение, что кто-то позвал по имени.
- Кратковременные визуальные иллюзии, переходящие в галлюцинации. Например, показалось, что в углу что-то есть, а при взгляде прямо — уже нет.
Длительность таких эпизодов — от нескольких секунд до минут. Они, как правило, исчезают после полноценного отдыха и нормализации сна. Однако, если они повторяются, длятся долго или становятся сложными — это серьёзный повод немедленно обратиться к специалисту, так как это может быть первой ласточкой более серьёзного нарушения.
Симптомы и виды галлюцинаций
Галлюцинации делятся по типу воспринимающего органа чувств или по характеру ощущения. Вот основные:
- Слуховые. Это самый частый вид галлюцинаций. Они проявляются в виде несуществующих звуков, таких как музыка, шум шагов, стук или чаще всего голоса. Голоса могут быть нейтральными, положительными или отрицательными, иногда они могут побуждать к потенциально опасному поведению.
- Зрительные. Человек видит объекты, образы или явления, которых нет в реальности. Это могут быть предметы, фигуры, люди, животные или необычные световые эффекты.
- Тактильные. Проявляются в виде ложных ощущений на теле или внутри него. Человек может чувствовать прикосновения, ползание насекомых по коже (ощущение, известное как формикация) или ложное смещение внутренних органов.
- Обонятельные. Состоят в ощущении запахов, которые объективно отсутствуют и не воспринимаются другими людьми.
- Вкусовые. Появление странного или неприятного вкуса, часто металлического. Эти галлюцинации сравнительно часто встречаются как симптом у людей с эпилепсией.
- Галлюцинации присутствия. Это ощущение того, что рядом находится человек, хотя никого нет. Кажется, что кто-то стоит за спиной или просто находится в одной комнате.
- Проприоцептивные. Связаны с ложным восприятием положения и движения тела. Человеку может казаться, что он летит, парит или совершает другие движения, хотя физически он неподвижен.
Диагностика и методы обследования
Иногда человек может сам осознать, что испытывает галлюцинации.
«Это зависит от причины и остроты состояния. При некоторых заболеваниях, например при шизофрении, критика к галлюцинациям часто отсутствует. Человек не сомневается в их реальности. Однако есть понятие критичности или осознания болезни (инсайта)», — поясняет врач.
Если эпизод случился впервые, человек может задуматься: «Со мной что-то не так. Не может же никто не слышать эти звуки?» Это первый и очень важный признак для обращения к врачу.
Объективные признаки для окружающих:
- Человек разговаривает сам с собой, причём это выглядит как диалог (отвечает на вопросы, пауза, снова ответ).
- Внезапно замолкает, прислушивается к чему-то невидимому для вас. Взгляд направлен в пустое пространство, словно следит за кем-то.
- Неадекватная реакция испуга, отвращения или смеха без видимой причины.
- Попытки стряхнуть с себя или согнать несуществующее насекомое.
При диагностике галлюцинаций и чтобы понять причину, врач проводит полное обследование. Собирает подробный анамнез, направляет к неврологу, назначает ЭЭГ, МРТ или КТ головного мозга и анализы, чтобы исключить физические заболевания, которые могут вызывать подобные симптомы.
Лечение и поддержка
Лечение подбирает врач, чтобы устранить основную причину галлюцинаций. Всё зависит от того, какое именно заболевание их вызывает. Например:
- При шизофрении или деменции (в том числе при болезни Альцгеймера) назначают специальные препараты, корректирующие работу мозга.
- Если галлюцинации связаны с эпилепсией, применяют противосудорожные средства.
- При нарушениях зрения, таких как дегенерация жёлтого пятна, глаукома или катаракта, лечат основное глазное заболевание.
- В случае опухолей головного мозга может потребоваться хирургическое лечение или лучевая терапия.
- У людей, страдающих мигренями, применяют препараты из группы триптанов, бета-блокаторов или противосудорожных средств.
«Галлюцинации — это симптом, а не диагноз. Он требует внимательного и профессионального изучения. Не стоит бояться или стыдиться этого явления. Современная медицина располагает методами помощи в большинстве случаев. Главное — своевременно сделать первый шаг навстречу врачу», — заключает специалист.
Главное
Галлюцинации — это ощущения или образы без реального источника. Человек может видеть, слышать или чувствовать то, чего нет, и при этом быть уверен в реальности происходящего. Причины разные, от шизофрении и деменции до эпилепсии, мигрени, интоксикаций и сильного стресса. Иногда они появляются из-за переутомления и недосыпа. Если человек разговаривает сам с собой, прислушивается к голосам или реагирует на то, чего другие не замечают, — это повод обратиться к врачу. Диагностика включает осмотр специалиста, неврологические исследования и анализы, чтобы исключить физические болезни. Лечат не сами галлюцинации, а их причину. Главное — не откладывать визит к врачу.