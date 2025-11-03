9 признаков того, что вам пора к неврологу

Раули Хецеруани

Головокружение, онемение, дрожь в руках, нарушения речи или зрения — в таких случаях нужно обратиться к неврологу. Это врач, который занимается лечением заболеваний мозга, позвоночника, нервов и мышц.

9 признаков того, что вам пора к неврологу
© SbytovaMN/iStock.com

Частые или сильные головные боли

Эпизодические головные боли — явление, знакомое многим. Они могут возникать из-за усталости, недосыпа или стресса. Если боль стала постоянной, возникает несколько раз в неделю или усиливается, это повод для консультации.

Обратитесь к врачу, если вас беспокоят:

  • мигрени — пульсирующая боль с одной стороны головы, часто с тошнотой, светобоязнью или нарушением зрения;
  • головные боли напряжения — ощущение сдавливания вокруг головы;
  • кластерные боли — резкая (часто невыносимая) боль в области одного глаза, которая повторяется сериями.

Голова раскалывается: откуда берётся мигрень и как облегчить приступы

Головокружение и потеря равновесия

Обязательно обратитесь к врачу, если:

  • симптом повторяется часто;
  • появляется без видимой (или неизвестной для вас) причины;
  • сопровождаются тошнотой, шумом в ушах, нарушением речи или зрения.

Головокружение и проблемы с равновесием могут возникать при болезнях:

Проблемы с памятью и мышлением

Эпизодические небольшие провалы в памяти (например, забыли, куда положили ключи или зачем зашли в комнату) — вариант нормы, особенно на фоне усталости или после 50 лет. Если же забывчивость повторяется часто или мешает повседневной жизни — это повод обратиться к врачу.

Человеку нужна консультация, если он:

  • постоянно рассказывает одни и те же истории или повторяет одни и те же вопросы;
  • теряется в знакомых местах, не может найти дорогу домой,
  • забывает, как выполнять привычные действия (например, пользоваться бытовой техникой);
  • путается во времени, не ориентируется, какой день, месяц или год;
  • не узнаёт знакомых или ведёт себя странно (например, возникают приступы агрессии);
  • перестаёт ухаживать за собой (забывает поесть, не соблюдает гигиену).

Такие симптомы могут быть ранними проявлениями деменции или лёгких когнитивных нарушений (состояние, при котором память и внимание ухудшаются, но человек сохраняет самостоятельность в быту).

© Moyo Studio/iStock.com

Учёные рассказали, что нужно знать родственникам больных деменцией

Онемение, покалывание, слабость

Ощущения мурашек, онемение, потеря чувствительности или слабость в конечностях — признаки нарушения передачи нервных импульсов. Такие симптомы могут указывать на тяжёлые неврологические заболевания, например:

7 ситуаций,  когда покалывание в руках указывает на болезнь

Тремор

Тремор, подёргивания или неконтролируемые движения — повод для обращения к неврологу. Такие симптомы могут быть связаны с:

Судороги

Частые судороги — характерный симптом эпилепсии (заболевания, при котором нарушается электрическая активность мозга). Однако это не единственная причина. Судороги также могут быть при:

  • высокой температуре,
  • травмах головы,
  • опухолях мозга,
  • инфекциях,
  • нарушениях обмена веществ,
  • сильном стрессе.

Хроническая боль

Обязательно обратитесь к врачу, если боль (не важно, в какой части тела) длится дольше одной недели, особенно когда она сопровождается онемением или слабостью (это может быть связано с патологией нервной системы).

Нарушение зрения

© Olena Miroshnichenko/iStock.com

Зрение тесно связано с работой мозга, поэтому при любых резких изменениях нужно обращаться к врачу. Речь идёт не только о снижении остроты зрения, но и о таких симптомах, как:

  • двоение в глазах;
  • внезапная потеря зрения на один или оба глаза;
  • трудности при движении глазами;
  • вспышки, мелькание, ауры перед глазами;
  • опущение века или его непроизвольные движения.

Такие симптомы могут указывать на:

  • поражение зрительного нерва;
  • нарушение передачи сигнала от глаза к мозгу;
  • инсульт;
  • другие неврологические заболевания.

Расстройства сна

Сонливость днём, частые пробуждения ночью и трудности с засыпанием — иногда это первые признаки неврологического заболевания, поэтому пациента могут направить на консультацию к неврологу. Обязательно обратиться к врачу нужно, если:

  • часто беспокоит бессонница;
  • возникают внезапные приступы засыпания днём с потерей мышечного контроля (нарколепсия);
  • беспокоит центральное апноэ сна (когда мозг не посылает сигналы к дыхательным мышцам, из-за чего дыхание на время прекращается);
  • перед сном возникают неприятные ощущения в ногах, что мешает заснуть (синдром беспокойных ног).

6 расстройств сна, от которых не застрахован никто

Главное

Головная боль, головокружение, онемение, дрожь, судороги, проблемы с памятью, зрением или сном. Эти симптомы — повод обратиться к неврологу. Только после диагностики можно понять, с чем именно связаны такие проявления — с обычной усталостью и стрессом или неврологической болезнью. Важно не откладывать визит к врачу. Ранняя диагностика помогает избежать осложнений и сохранить качество жизни.

Важные исследования

  1. Анализ триггерных факторов у пациентов с эпизодической мигренью
  2. Сосудистое головокружение: диагностические критерии
  3. Лёгкие когнитивные нарушения
  4. Судороги и эпилепсия
  5. Глаза и инсульт: визуальные аспекты цереброваскулярной патологии
Видео по теме от RUTUBE