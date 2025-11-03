9 признаков того, что вам пора к неврологу
Головокружение, онемение, дрожь в руках, нарушения речи или зрения — в таких случаях нужно обратиться к неврологу. Это врач, который занимается лечением заболеваний мозга, позвоночника, нервов и мышц.
Частые или сильные головные боли
Эпизодические головные боли — явление, знакомое многим. Они могут возникать из-за усталости, недосыпа или стресса. Если боль стала постоянной, возникает несколько раз в неделю или усиливается, это повод для консультации.
Обратитесь к врачу, если вас беспокоят:
- мигрени — пульсирующая боль с одной стороны головы, часто с тошнотой, светобоязнью или нарушением зрения;
- головные боли напряжения — ощущение сдавливания вокруг головы;
- кластерные боли — резкая (часто невыносимая) боль в области одного глаза, которая повторяется сериями.
Головокружение и потеря равновесия
Обязательно обратитесь к врачу, если:
- симптом повторяется часто;
- появляется без видимой (или неизвестной для вас) причины;
- сопровождаются тошнотой, шумом в ушах, нарушением речи или зрения.
Головокружение и проблемы с равновесием могут возникать при болезнях:
- внутреннего уха (вестибулярный аппарат);
- центральной нервной системы;
- сосудов шеи и мозга.
Проблемы с памятью и мышлением
Эпизодические небольшие провалы в памяти (например, забыли, куда положили ключи или зачем зашли в комнату) — вариант нормы, особенно на фоне усталости или после 50 лет. Если же забывчивость повторяется часто или мешает повседневной жизни — это повод обратиться к врачу.
Человеку нужна консультация, если он:
- постоянно рассказывает одни и те же истории или повторяет одни и те же вопросы;
- теряется в знакомых местах, не может найти дорогу домой,
- забывает, как выполнять привычные действия (например, пользоваться бытовой техникой);
- путается во времени, не ориентируется, какой день, месяц или год;
- не узнаёт знакомых или ведёт себя странно (например, возникают приступы агрессии);
- перестаёт ухаживать за собой (забывает поесть, не соблюдает гигиену).
Такие симптомы могут быть ранними проявлениями деменции или лёгких когнитивных нарушений (состояние, при котором память и внимание ухудшаются, но человек сохраняет самостоятельность в быту).
Онемение, покалывание, слабость
Ощущения мурашек, онемение, потеря чувствительности или слабость в конечностях — признаки нарушения передачи нервных импульсов. Такие симптомы могут указывать на тяжёлые неврологические заболевания, например:
- рассеянный склероз;
- периферическую нейропатию;
- грыжу межпозвонкового диска;
- нарушение кровоснабжения нервов.
Тремор
Тремор, подёргивания или неконтролируемые движения — повод для обращения к неврологу. Такие симптомы могут быть связаны с:
- болезнью Паркинсона;
- двигательными расстройствами;
- другими заболеваниями нервной системы.
Судороги
Частые судороги — характерный симптом эпилепсии (заболевания, при котором нарушается электрическая активность мозга). Однако это не единственная причина. Судороги также могут быть при:
- высокой температуре,
- травмах головы,
- опухолях мозга,
- инфекциях,
- нарушениях обмена веществ,
- сильном стрессе.
Хроническая боль
Обязательно обратитесь к врачу, если боль (не важно, в какой части тела) длится дольше одной недели, особенно когда она сопровождается онемением или слабостью (это может быть связано с патологией нервной системы).
Нарушение зрения
Зрение тесно связано с работой мозга, поэтому при любых резких изменениях нужно обращаться к врачу. Речь идёт не только о снижении остроты зрения, но и о таких симптомах, как:
- двоение в глазах;
- внезапная потеря зрения на один или оба глаза;
- трудности при движении глазами;
- вспышки, мелькание, ауры перед глазами;
- опущение века или его непроизвольные движения.
Такие симптомы могут указывать на:
- поражение зрительного нерва;
- нарушение передачи сигнала от глаза к мозгу;
- инсульт;
- другие неврологические заболевания.
Расстройства сна
Сонливость днём, частые пробуждения ночью и трудности с засыпанием — иногда это первые признаки неврологического заболевания, поэтому пациента могут направить на консультацию к неврологу. Обязательно обратиться к врачу нужно, если:
- часто беспокоит бессонница;
- возникают внезапные приступы засыпания днём с потерей мышечного контроля (нарколепсия);
- беспокоит центральное апноэ сна (когда мозг не посылает сигналы к дыхательным мышцам, из-за чего дыхание на время прекращается);
- перед сном возникают неприятные ощущения в ногах, что мешает заснуть (синдром беспокойных ног).
Главное
Головная боль, головокружение, онемение, дрожь, судороги, проблемы с памятью, зрением или сном. Эти симптомы — повод обратиться к неврологу. Только после диагностики можно понять, с чем именно связаны такие проявления — с обычной усталостью и стрессом или неврологической болезнью. Важно не откладывать визит к врачу. Ранняя диагностика помогает избежать осложнений и сохранить качество жизни.