Насморк помогает защититься от ковида

Исследование Национального европейского центра здравоохранения показало, что недавно перенесённая простуда обеспечивает временную иммунную защиту от коронавирусной инфекции. Статья опубликована в журнале Journal of Infectious Disease.

© weyo/Freepik

Авторы проанализировали заболеваемость больше 4 тысяч человек в начале пандемии. В период с мая 2020-го по февраль 2021 года у участников эксперимента регулярно брали мазки из носа и ротоглотки. Оказалось, что те, кто накануне перенёс риновирусную инфекцию, в последующие недели реже заражались SARS-CoV-2. Риск заболеть у них был на 48% ниже.

Также перенесённая риновирусная инфекция облегчала течение болезни. Среди тех, кто всё-таки заражался COVID-19 после простуды, вирусная нагрузка была в 9,6 раза ниже.

Этот эффект учёные связывают с противовирусной защитой организма и выбросом интерферонов — специальных белков, которые служат первой линией обороны иммунитета.

Риновирусы — частая причина классической простуды с насморком, чиханием, незначительным повышением температуры, слабостью, головной болью и першением в горле. В основном такие вирусы передаются воздушно-капельным путём, поэтому иммунная система реагирует на них мощным интерфероновым ответом в дыхательных путях.

По касательной такая активность иммунитета затрагивает и SARS-CoV-2, мешая ему закрепиться в клетках. Проще говоря, борясь с риновирусами, иммунная система заодно работает против SARS-CoV-2. Однако эффект временный и нестабильный. Авторы статьи подчёркивают, что простуда не обеспечивает полную защиту от ковида — вакцинация надёжнее.