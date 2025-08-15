8 неудобных вопросов проктологу

Проблемы прямой кишки — для многих чувствительная тема. Здоровье этой области напрямую влияет на комфорт в туалете, на общее самочувствие, настроение и качество жизни. Врач-колопроктолог Станислав Заводчиков рассказал «Рамблеру», как лечить заболевания прямой кишки и когда нужно бежать к врачу.

Иногда появляется кровь на туалетной бумаге. Это всегда геморрой?

«Следы крови на туалетной бумаге могут быть симптомом разных заболеваний анального канала и перианальной области. Это анальные трещины, геморрой, свищи прямой кишки, криптит (воспаление углублений в стенках прямой кишки), перианальный дерматит. Если кровь ярко-алая, это указывает на источник рядом с анальным отверстием. Более тёмная, бордовая или со сгустками — признак кровотечения из более высоких отделов прямой или толстой кишки. В любом случае по одному только наличию крови и цвету диагноз поставить нельзя — надо обратиться к врачу и пройти обследование». Заводчиков Станислав Александрович врач-колопроктолог, хирург

Правда ли, что сидячая работа может спровоцировать геморрой?

Сама по себе сидячая работа редко бывает единственной причиной. Это скорее усугубляющий фактор на фоне других предпосылок. В области прямой кишки есть сеть венозных сплетений. Когда человек долго сидит без движения, особенно на жёсткой поверхности, нагрузка на сосуды возрастает. Кровь застаивается в венах малого таза, и это увеличивает давление на их стенки. Для профилактики полезно вставать и разминаться каждые 40–60 минут. Даже пара минут ходьбы разгрузит сосуды и улучшит циркуляцию.

Можно ли вылечить геморрой без операции?

Есть два вида геморроя: внутренний, который возникает в нижней части прямой кишки, и наружный — он развивается под кожей вокруг ануса. Внутренние геморроидальные узлы обычно не болят, даже если кровоточат, но они могут выпадать или выходить за пределы анального отверстия и вызывать проблемы. Геморрой без выпадения внутренних узлов лечат консервативно. При выпадении и наружном геморрое нужно хирургическое лечение. Радикальное или малоинвазивное — зависит от конкретного случая. Сегодня малоинвазивных методов очень много. Часто можно обойтись вмешательствами в формате хирургии одного дня. Нужно помнить, что геморроидальные узлы со временем увеличиваются. Поэтому, как и любое хроническое заболевание, геморрой лучше лечить вне стадии обострения, когда симптомы ещё не выражены сильно.

Насколько безопасны аптечные свечи и мази — можно ли использовать их без назначения врача?

Неправильный подбор препаратов для местной терапии (под маской геморроя могут скрываться более серьёзные заболевания) может ухудшить состояние. Многие аптечные свечи и мази содержат глюкокортикостероиды. Если применять их долго и неправильно, есть риск неприятных побочных реакций. По назначению врача и в ограниченный период они могут быть очень эффективны, но самостоятельно применять их нельзя, так как невозможно отследить состояние в динамике и побочные эффекты. Мягкие средства типа свечей с натуральными компонентами могут немного облегчить симптомы при лёгком дискомфорте или на ранних стадиях. Они не устраняют причину и работают только вместе с другими методами.

Может ли сильное натуживание во время дефекации повредить кишечник?

Если это происходит часто, то способствует повреждению анального канала и формированию анальной трещины. Также увеличивается риск развития дивертикулярной болезни, особенно после 50 лет. Важна профилактика — употреблять достаточно клетчатки и воды и быть физически активным. Одна из частых причин геморроя — это регулярное напряжение в прямой кишке. У эластичности прямой кишки и анального канала есть пределы. Они рассчитаны на определённый уровень растяжения и мягкость стула. Когда человек сильно натуживается из-за твёрдого стула, давление на стенки анального канала возрастает и происходят микроповреждения слизистой. Если натуживание повторяется, ткани не успевают зажить и формируются трещины.

Если есть геморроидальные узлы, но не кровоточат и не беспокоят, надо ли их удалять?

Самостоятельно определить, что у вас действительно есть геморроидальные узлы, практически невозможно — без осмотра проктолога это чаще догадки, чем диагноз. Обычно их находят, когда появляются жалобы, например кровотечение при эпизодических запорах. Похожие симптомы могут быть при трещине или воспалении в прямой кишке. Поэтому лучше не гадать, а сходить на приём, уточнить диагноз и дальше уже решать проблему вместе с врачом.

Если периодически появляется зуд в области ануса, особенно вечером или после туалета, это опасно?

Анальный зуд может быть симптомом многих заболеваний. Если зуд постоянный, регулярно повторяется и не проходит при улучшении гигиены, надо обязательно идти к врачу. Например, когда выпавший геморроидальный узел оказывается за пределами анального канала, на его поверхности скапливается слизь и мелкие частицы кала, которые раздражают кожу. Это и вызывает зуд, особенно после дефекации. Постоянное подтирание или трение только усугубляет проблему — кожа становится ещё более раздражённой, может воспаляться и шелушиться. Без устранения первопричины тут не обойтись.

Как понять, что точно пора к проктологу?

Очень часто пациенты до последнего откладывают визит из-за стеснения или чувства неловкости. Однако для проктолога все симптомы и проблемы, которых люди обычно очень стесняются, — это рутинная работа. К тому же постоянный стресс и тревога, связанные с дискомфортом, усиливают симптомы (спазмы сфинктера, запоры) и создают замкнутый круг. Поэтому если есть зуд, боль в области ануса, затруднённая дефекация, запоры, кровь из прямой кишки при дефекации, то чем раньше человек обратится к врачу, тем лучше.

Главное

Кровь, боль, зуд или трудности с дефекацией требуют медицинского вмешательства: они могут быть симптомами разных заболеваний прямой кишки и анального канала. Сидячая работа и натуживание повышают давление на венозные сплетения и стенки кишечника, усугубляя риск геморроя и трещин. Внутренний геморрой без выпадения узлов лечится консервативно, при выпадении или наружном геморрое показано хирургическое лечение. Аптечные свечи и мази могут быть полезны лишь как вспомогательное средство по назначению врача, использовать их самостоятельно опасно. Профилактика включает подвижность, правильное питание с клетчаткой, достаточную гидратацию и контроль стула. Чем раньше человек обратится к проктологу при симптомах, тем проще и эффективнее будет лечение.

