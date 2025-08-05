Прививку от деменции испытали на людях

Учёные в шаге от создания прививки от деменции. На Международной конференции Ассоциации Альцгеймера компания Araclon Biotech сообщила, что вакцина ABvac40 (Grifols) успешно прошла вторую фазу клинических испытаний на людях.

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Препарат учит иммунную систему воздействовать на бета-амилоид — белок, который у пациентов с деменцией накапливается в мозге, разрушая клетки. Этот процесс считают основной причиной развития болезни Альцгеймера.

Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование показало: вакцина ABvac40 помогает иммунитету связывать и нейтрализовать токсичные формы белка амилоида. За счёт этого риск значимых изменений в мозге снижается на 53%. В исследовании принимали участие 97 человек с лёгкими когнитивными нарушениями и начальной стадией деменции. Им делали ПЭТ-сканирование, чтобы оценивать степень поражения. Оказалось, что чем больше амилоида было изначально, тем эффективнее была прививка.

При этом профиль безопасности препарата был высоким. Вакцина не вызывала серьёзных побочных эффектов или осложнений. Разработчики полагают, что у ABvac40 есть потенциал замедлять прогрессирование деменции.

Тупик Альцгеймера: почему наука всё ещё бессильна перед этой болезнью

По данным ВОЗ, в мире 57 млн человек живут с деменцией, и, по прогнозу, эта цифра будет только расти. Если учёным удастся создать рабочую вакцину от болезни Альцгеймера, это позволит решить глобальную проблему старческого слабоумия.